El municipio de Almócita (Almería) celebra este sábado la Noche de los Candiles con música, artesanía y talleres

Presentación de la Noche de los Candiles, que se celebrará el 2 de mayo en Almócita (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Almócita (Almería) celebra este sábado, 2 de mayo, una nueva edición de la Noche de los Candiles con una programación que comenzará a las 12,00 horas y que combinará actividades culturales, música, artesanía, rutas guiadas y propuestas dirigidas a todos los públicos.

La Diputación de Almería ha acogido la presentación de este evento, que contará con la apertura de un mercadillo, el taller infantil 'Crea tu Luz', una ruta por los rincones del municipio, pasacalles y actuaciones musicales en varios puntos de Almócita.

La vicepresidenta de la Diputación y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha señalado en una nota que la Noche de los Candiles es una cita que integra distintas disciplinas culturales y artísticas y que se desarrolla en el espacio público del municipio, "favoreciendo la participación de vecinos y visitantes".

Asimismo, la diputada provincial ha indicado que se trata de una actividad que combina elementos de la cultura tradicional y contemporánea en un "entorno singular".

Por su parte, el alcalde de Almócita, Francisco García, ha destacado que esta edición incorpora novedades en su programación y mantiene su carácter participativo, con la implicación de colectivos locales y la afluencia de visitantes.

Una de las organizadoras del evento, Marta Cañete, ha explicado que la cita conserva su "estructura habitual", aunque suma este año nuevas propuestas como el mercadillo agroecológico, actividades patrimoniales, talleres infantiles y una oferta musical con diferentes estilos.

El acto central tendrá lugar a partir de las 21,15 horas con la presentación y bienvenida, seguida del encendido del candil de gran formato y el apagado del alumbrado eléctrico. A partir de ese momento se desarrollarán actuaciones musicales y escénicas en diferentes enclaves del municipio.

Tras el pasacalles y la intervención de Musas del Sahar, la música continuará con los conciertos de Kaverna, Liborio y Malefixio, además de la sesión de DiscDiz y la actuación de Mileth, en una oferta que se prolongará hasta la madrugada.

Para facilitar la asistencia, se habilitará un servicio de microbús entre Almócita y el parking de Padules en horario de 18,00 a 2,30 horas.