El municipio de Laroya (Almería) celebra este sábado la jornada cultural y turística 'De Cervantes a los Fuegos 2026'

Cartel de la jornada cultural y turística 'Descubre Laroya: De Cervantes a los Fuegos 2026'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Laroya (Almería) celebrará este sábado, 18 de abril, la jornada cultural y turística 'Descubre Laroya: De Cervantes a los Fuegos 2026', una cita que propone un recorrido por la historia, las tradiciones y la identidad local a través de diferentes actividades para todas las edades que se desarrollarán a lo largo del día.

El evento combina recreación histórica, visitas teatralizadas, música en directo, gastronomía popular y manifestaciones culturales propias del municipio, según ha informado la Diputación de Almería en una nota.

Durante la jornada, los asistentes recorrerán distintos espacios emblemáticos del municipio acompañados por actores y músicos que interpretarán escenas y relatos vinculados a la historia, las leyendas y las costumbres de Laroya.

Esta propuesta dará a conocer el patrimonio cultural y rural del municipio de Laroya mediante una experiencia participativa que integra elementos históricos y artísticos.

Por eso, el programa de actividades se desarrollará en distintos puntos del municipio y permitirá a los asistentes descubrir de forma guiada espacios representativos de Laroya y su entorno.

Asimismo, la iniciativa se plantea como una actividad que muestra las tradiciones locales, como las representaciones de Moros y Cristianos, las cuartetas o los conocidos Fuegos de Laroya, junto con la vinculación histórica de la localidad con la figura de Miguel de Cervantes.