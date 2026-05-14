El Museo del Realismo Español de Almería celebra del 15 al 18 de mayo el Día de los Museos con actividades gratuitas

Archivo - La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, visita la exposición del imaginero y escultor Luis Álvarez. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) de Almería celebrará desde el viernes 15 hasta el lunes 18 de mayo el Día Internacional de los Museos con una programación especial y gratuita que reunirá talleres familiares, cine, música, cuentacuentos, un itinerario especial y la apertura excepcional del centro el lunes.

Según ha trasladado la Diputación Provincial en una nota, el museo se suma a los actos del Día Internacional de los Museos, promovido por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), bajo el lema de este año, 'Museos uniendo un mundo dividido', con el que se persigue fortalecer el papel de los museos como espacios que fomentan el respeto y la convivencia entre personas y comunidades.

Las actividades tendrán carácter gratuito, aunque será necesaria inscripción previa, ya que el aforo es limitado. El Murec abrirá además sus puertas el lunes 18 de mayo, pese a que habitualmente permanece cerrado ese día, con motivo de esta celebración especial.

El director del Murec y de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, Juan Manuel Martín, ha explicado la trascendencia del mensaje que comparte este año la celebración y que incide en "recordar a todos que la paz y la concordia deben reinar en el mundo".

Martín ha animado a almerienses y visitantes a participar en esta programación y a consultar las redes sociales y la web del museo, 'https://murecalmeria.es/', para conocer los detalles de las actividades, así como el resto del calendario de iniciativas con motivo de este día.

PROGRAMACIÓN

La programación comenzará el viernes 15, a las 17,30 horas, con el taller en familia 'Familias en el Arte. Pintando nuestro árbol genealógico', dirigido a niños de tres a seis años. La actividad será gratuita, con aforo limitado y reserva previa en el teléfono 638 25 50 22.

Ese mismo día, a las 21,30 horas, el patio del museo acogerá una velada de cine y música ofrecida por Cinetones. La actividad será gratuita, con aforo limitado y reserva previa en el teléfono 950 202 292 o en el correo 'entradas@murecalmeria.es'. Se proyectarán los cortometrajes 'Charlot el inmigrante', 'Un auténtico western' y 'La venganza del camarógrafo'.

El sábado 16, a las 11,00 horas, se celebrará el itinerario especial DIM 2026 'Museos uniendo un mundo dividido', también gratuito, con aforo limitado y reserva previa en el 950 202 292 o en 'entradas@murecalmeria.es'.

A las 12,00 horas tendrá lugar el taller en familia 'Retratos que nos unen', dirigido a niños de seis a diez años, con reserva previa en el teléfono 638 25 50 22.

La programación del sábado se completará a las 17,30 horas con el cuentacuentos en familia 'Tus manos son palomas de la paz', a cargo de Colorín Colorado, para niños de tres a ocho años. La actividad será gratuita, con aforo limitado y reserva previa en el teléfono 638 25 50 22.

El lunes 18, con motivo del Día Internacional de los Museos, el Murec abrirá de forma excepcional con entrada gratuita y con el horario habitual de visita, de 10,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 20,30 horas.

Horario y entradas

El horario de visita del Murec y de sus exposiciones temporales es de martes a sábado, de 10,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 20,30 horas. Los domingos abre de 10,00 a 15,00 horas y la entrada es gratuita, mientras que la entrada general cuesta cinco euros. Los lunes el museo permanece cerrado.

Además, diferentes colectivos pueden acceder gratuitamente al Murec en cualquier horario, entre ellos las personas mayores de 65 años, los menores de 16 años, los estudiantes de entre 16 y 25 años, el personal docente en activo, los titulares del carné joven, las personas con discapacidad del 33 por ciento o superior y los miembros de determinadas asociaciones de arte y de museos.

La entrada al Murec también será gratuita el Día de Andalucía, el Día Internacional de los Museos, el Día del Turismo y cuando se celebren las Jornadas Europeas de Patrimonio.

Entre los nombres propios de los artistas de la colección permanente del museo figuran Sorolla, Zuloaga, Romero de Torres, Antonio López, Andrés García Ibáñez, Aureliano de Berruete, Benlliure, Julio Antonio, Ramón Gaya, Elena Santoja y Carmen Laffón, así como el grupo de los realistas de Madrid, en el que, además de Antonio López, aparecen María Moreno, Francisco López, Isabel Quintanilla, Julio López, Esperanza Parada y Amalia Avia.