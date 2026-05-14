Por Andalucía reivindica el legado de Blas Infante y Caparrós y pide "más autonomía y autogobierno"

El cabeza de lista de Por Andalucía en Málaga, Ernesto Alba, en la casa natal de Blas Infante en Casares, con el alcalde. - POR ANDALUCÍA

CASARES (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de Por Andalucía en Málaga, Ernesto Alba, ha reivindicado este jueves en la Casa Natal de Blas Infante en la localidad malagueña de Casares, donde también está el DNI de Manuel José García Caparrós, el legado de ambos en Andalucía y ha reclamado "más autonomía y más autogobierno, que es lo el PP ha ido estrechando en estos ocho años de gobierno".

Así, ha criticado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, y el PP "están entregando a Andalucía a fondos de inversión, fondos buitres y grandes empresas garrapatas, y lo hacen porque tienen un plan muy claro, que es hacer de los derechos fundamentales, de los derechos sociales de los andaluces y de las andaluzas, un negocio y una mercancía".

"Lo estamos viendo en la sanidad, en la educación, en la propia vivienda", ha asegurado Alba, quien ha señalado que Moreno "está rompiendo con el Estatuto de Autonomía, ha roto con el espíritu que nos vincula a lo que los andaluces y las andaluzas, desde el 4 de diciembre, hemos conseguido a lo largo de nuestra propia historia".

Por eso, ha dicho que Por Andalucía reivindica el ideario teórico de Blas Infante, padre del andalucismo, con una reivindicación clara: más autonomía y más autogobierno en Andalucía, que es lo el PP ha ido estrechando en estos ocho años de gobierno".

"Moreno Bonilla, en los ocho años de gobierno que ha tenido, lo que ha hecho es ir cercando y estrechando el autogobierno y la autonomía de Andalucía, sin llevar a cabo las competencias que el propio Estatuto de Autonomía le brinda para poder garantizar derechos sociales", ha expresado.

Además, le ha afeado que "no legisla para la mayoría de los andaluces y las andaluzas, sino que lo hace para una minoría, rompiendo con el andalucismo de Blas Infante, que siempre predicó la justicia social, la solidaridad y una Andalucía que fuera, además, hacia el mundo", ha criticado".

Por último, Alba ha asegurado que en Por Andalucía "lo tenemos claro, a partir del día 18, más autonomía, más autogobierno y poner en práctica las competencias que ya nos brinda nuestro propio Estatuto para garantizar esos derechos sociales que las derechas están reventando para entregarlas completamente al poder económico y a las grandes empresas".

Por su parte, el alcalde de Casares, Juan Luís Villalón, ha declarado que "la Casa Natal de Blas Infante es el lugar más emblemático de nuestro pueblo, ya que aquí tenemos un espacio en el que podemos encontrarnos con el conocimiento y, sobre todo, con nuestras raíces; las raíces del andalucismo, las raíces del padre de la patria andaluza, que nos recuerda y nos hace tener muy presentes, las reivindicaciones históricas de nuestra tierra, como fechas clave como el 28F o el 4D".

"Aquí podemos encontrar documentación, relatos plasmados en cada uno de los paneles que nos hacen ver de dónde venimos y, sobre todo, a lo que aspiramos, en su momento con el Estatuto de Autonomía, un documento que no es un simple libro para decorar una estantería, sino que viene a recoger la financiación que necesita nuestra tierra, la financiación que debe contemplar llevar los servicios al lugar donde estén los andaluces, con independencia de que se viva en una ciudad o en un pueblo", ha subrayado.

Villalón ha criticado que "sin embargo, en estos tiempos, en esta fecha, aún vemos que hay diferencias claras en cuanto a los servicios públicos que tenemos que percibir en algunos territorios de nuestra comunidad autónoma por parte de la Junta de Andalucía y que son muy carentes en materias que son muy sensibles y necesarias para los ciudadanos como son la sanidad, la educación, la vivienda y la dependencia".

Por último, el alcalde ha reivindicado "que se presten los servicios a los municipios que no llegan, que se atiendan las carencias tan necesarias en materias fundamentales para las ciudadanías como las que he mencionado. Así que, sin más, animar a todos a reivindicar estos derechos el próximo 17 de mayo".

