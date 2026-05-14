El mitin de Feijóo se traslada a Bailén (Jaén) tras la declaración de luto oficial en Andújar

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin en la campaña de las elecciones al Parlamento de Andalucía. - Rocío Ruz - Europa Press

JAÉN 14 May. (EUROPA PRESS) -

El mitin del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, previsto este jueves en la provincia de Jaén tendrá lugar en Bailén y no en Andújar, como estaba anunciado, después de que el Ayuntamiento de este municipio haya decretado dos días de luto oficial por la muerte de dos vecinos en un accidente de tráfico.

En concreto, el acto se desarrollará en la plaza de la Constitución, donde, antes de la clausura por parte del líder 'popular', intervendrán el presidente provincial del partido, Erik Domínguez, y la cabeza de lista por Jaén, Catalina García.

Tras su paso por el territorio jiennense, Núñez Feijóo ha elegido Almería para cerrar este viernes la campaña de las elecciones en Andalucía, aunque no coincidirá con el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, que estará en Málaga.

De esta forma, el presidente del Partido Popular habrá recorrido las ocho provincias andaluzas en la campaña de los comicios del 17 de mayo pidiendo el voto para Moreno con el objetivo de que revalide la mayoría absoluta que cosechó hace cuatro años.