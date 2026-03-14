El Museo del Realismo Español de Almería celebra su segundo aniversario consolidado como referente internacional

Archivo - Entrada al Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) de Almería celebra este domingo, 15 de marzo, su segundo aniversario tras consolidarse como uno de los grandes polos culturales de la provincia y un referente nacional e internacional del realismo artístico.

En apenas dos años de actividad, este espacio impulsado por la Diputación Provincial y gestionado por la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino ha reforzado el atractivo cultural de la capital almeriense y ha contribuido a situar el destino 'Costa de Almería' en el circuito internacional del arte contemporáneo.

Inaugurado el 15 de marzo de 2024 tras la rehabilitación integral del histórico Hospital de Santa María Magdalena, uno de los edificios civiles más antiguos que se conservan en la ciudad y declarado Bien de Interés Cultural (BIC), el museo alberga una colección permanente de más de 260 obras distribuidas en once salas que recorren la evolución del realismo español desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.

Entre los autores representados figuran nombres fundamentales de la pintura española como Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga o Julio Romero de Torres, junto a figuras clave del llamado grupo de los realistas de Madrid, como Antonio López, María Moreno o Isabel Quintanilla, además del propio artista almeriense Andrés García Ibáñez, uno de los impulsores del proyecto.

En declaraciones a Europa Press, el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, ha manifestado que el Murec se ha convertido en un "universo cultural" y en una "catedral del realismo contemporáneo español", una evolución que refleja la "rápida identificación" que el proyecto ha logrado entre la sociedad almeriense desde su apertura.

Ese respaldo del público, según ha explicado, se refleja en la buena acogida que tienen tanto la colección permanente como las exposiciones temporales y las distintas actividades organizadas por el museo.

"Los almerienses han abrazado el museo como suyo desde el primer instante y ese grado de identificación está permitiendo que cada exposición temporal o actividad sea un éxito", ha asegurado el diputado provincial, al tiempo que ha puesto como ejemplo la muestra dedicada al escultor e imaginero Álvarez Duarte.

El Murec ha permitido a la provincia ganar "un espacio para disfrutar de la cultura con mayúsculas" y un "nuevo atractivo para los viajeros que quieran emocionarse con el arte en la provincia".

Por su parte, el director del Murec y de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, Juan Manuel Martín, ha destacado la percepción que trasladan los visitantes tras recorrer el museo. "Nos transmiten a lo largo de estos dos años valoraciones muy positivas y buenas sensaciones", ha señalado.

El público destaca especialmente la calidad de la colección permanente, las exposiciones temporales y las actividades complementarias, además de las propias instalaciones del edificio y la experiencia que ofrece el recorrido por el museo.

Martín ha subrayado además el alcance cultural que ha adquirido el proyecto y ha expresado el "orgullo" por la apuesta que la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y la Diputación de Almería han realizado por el realismo como "expresión artística estrechamente vinculada a lo español y la contemporaneidad", una línea que sitúa a la provincia como "referente internacional" en el mundo del arte.

UN MUSEO CON COLECCIÓN PERMANENTE Y EXPOSICIONES TEMPORALES

El Murec articula su propuesta expositiva a través de once salas dedicadas a la colección permanente y dos espacios reservados a exposiciones temporales, lo que permite renovar periódicamente la oferta cultural del centro.

En la primera planta del edificio se encuentran, entre otras, las salas dedicadas a Antonio López y a los llamados realistas de Madrid, así como espacios que exploran la proyección de esta corriente artística en generaciones posteriores y en el denominado joven realismo.

El recorrido incluye además un patio interior que forma parte del discurso museográfico y donde se exhiben esculturas integradas en la colección del museo, como obras de Francisco López Hernández o los retratos de los reyes Felipe VI y Letizia realizados por Antonio López y Andrés García Ibáñez.

A esta base permanente se suma una programación de exposiciones temporales que permite profundizar en figuras concretas del realismo o revisar momentos destacados de la pintura figurativa española.

Entre las muestras más recientes figura la dedicada al escultor e imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte (1949-2019), una exposición que ofrece un recorrido por su producción artística desde la década de los 60 hasta los últimos años de su carrera a través de esculturas, bocetos y piezas procedentes del denominado 'Legado Álvarez Duarte'.

En la actualidad, el museo también acoge la exposición 'Luis Paltré. La realidad de lo tangible', abierta hasta el 5 de abril de 2026, mientras que en meses anteriores ha presentado retrospectivas y proyectos monográficos dedicados a autores como José Manaut, Eduardo Millán, Virginia Bersabé o Rosario de Velasco.

La programación del museo ha incluido además exposiciones colectivas que exploran la vigencia del realismo contemporáneo, como 'Espacio de habitabilidad. Paisaje urbano y realismo español contemporáneo', en la que participaron artistas vinculados a esta corriente como Antonio López, José María Mezquita o Félix de la Concha, entre otros.

EL HORARIO DEL MUREC

El Murec abre de martes a sábado de 10,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 20,30 horas, y los domingos de 10,00 a 15,00 horas, jornada en la que la entrada es gratuita, mientras que la general tiene un precio de cinco euros. Los lunes permanece cerrado.

Además, pueden acceder gratuitamente en cualquier horario las personas mayores de 65 años, menores de 16, estudiantes entre 16 y 25 años, personal docente en activo, titulares del carné joven, personas con discapacidad del 33 por ciento o superior y miembros de determinadas asociaciones de arte y de museos.

La entrada también es gratuita los días de Andalucía, de los Museos y de Turismo, así como durante las Jornadas Europeas de Patrimonio.