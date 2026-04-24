El Museo del Realismo Español Contemporáneo de Almería estrena la nueva exposición colectiva 'Desde el umbral'

Imagen del estreno de la nueva exposición colectiva 'Desde el umbral' en el Museo del Realismo Español Contemporáneo de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) ha estrenado una exposición colectiva bajo el título 'Desde el umbral. El espacio e intimidad en el realismo español contemporáneo'. Esta recopilación de obras de 16 artistas de diferentes generaciones se adentra en la temática del espacio y abre sus puertas al público este sábado, 25 de abril, y se podrá visitar hasta el próximo 5 de julio en Sala de Exposiciones Temporales 2 del museo.

Según ha detallado la Diputación en una nota, durante la mañana de este viernes en el Murec la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, acompañada por los dos comisarios de la exposición, el director del museo y de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, Juan Manuel Martín, y el conservador, Bienvenido Simón, han dado a conocer los detalles de esta nueva propuesta que produce la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino en colaboración con Diputación.

La vicepresidenta ha destacado que la muestra contiene obras de maestros como Cuasante o Mezquita; jóvenes como Diego Vallejo o Isaac Expósito que fueron los ganadores del primer Certamen de Jóvenes Realistas del Murec, o figuras consolidadas como la almeriense Silvia Valverde.

Asimismo, ha subrayado la oportunidad que supone visitarla durante estos días ya que, además de la colección permanente del museo, se puede visitar la otra exposición temporal dedicada al imaginero Álvarez Duarte, hasta el próximo 17 de mayo, en la sala del artesonado mudéjar.

Por su parte, Juan Manuel Martín ha realizado un recorrido histórico por artistas y movimientos que trataron la temática del espacio íntimo, desde Van Gohg y su 'Habitación de Arlés', a los realistas de Madrid con Antonio López al frente y hasta la actualidad representada por los autores de esta muestra: "Contemplamos espacios donde la arquitectura es lo preferente y la ausencia de figuras queda reflejada en el cuadro a través de objetos que nos recuerdan la memoria de quiénes viven en esos espacios", ha apuntado Martín.

Por último, Bienvenido Simón ha puesto el acento en la necesidad de apreciar la exposición de forma minuciosa porque "es el umbral donde convergen lo íntimo y lo público. El término umbral articula toda la exposición".

"Es el lugar de tránsito en la pintura. Mediante 16 piezas y algún boceto, observamos ese espacio íntimo que transiciona el interior y lo exterior. Es una exposición que requiere detenernos a observar dee una forma más consciente para encontrarnos con la intimidad", ha valorado.

Asimismo, la Institución Provincial ha detallado que la exposición se presenta al público bajo la premisa del "umbral", donde puertas, ventanas o pasillos invitan a realizar un recorrido que colocan al observador en el límite físico de los espacios, cerca de ellos, pero con la mirada desde el exterior.

En esa zona limítrofe del espacio doméstico, inexpugnable, nos encontramos con las sensaciones que nos produce cada trazo que de alguna forma nos sugiere, insinúa o esboza en nuestra mente lo que no se ve a simple vista.

Los autores que componen esta exposición son: José María Causante, José María Mezquita, Carlos Morago, Javier Riaño, Gonzalo Sicre, Álvaro Toledo, Pablo Carnero, Alejandra Caballero, Silvia Valverde, Guillermo Masedo, Bea Sarrias, Lara Pintos, Carlos Sagrera, Virginia Bersabé, Diego Vallejo o Isaac Expósito.

HORARIO DEL MUREC

El horario de visita del Museo del Realismo Español Contemporáneo y, al mismo tiempo, de sus exposiciones temporales, es de martes a sábado de 10,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 20,30 horas. Los domingos es de 10,00 a 15,00 horas, y este día la entrada es gratuita (la entrada general es de 5 euros). Los lunes el museo permanece cerrado.

Además, diferentes colectivos pueden acceder gratuitamente al MUREC en cualquier horario: personas mayores de 65 años, menores de 16 años, estudiantes entre 16 y 25 años, personal docente en activo, titulares del carné joven, personas con discapacidad del 33% o superior, para miembros de determinadas asociaciones de arte y de museos. La entrada al Murec también será gratuita los días de Andalucía, de los Museos, de Turismo y cuando se celebren las Jornadas Europeas de Patrimonio.

Entre los nombres propios de los artistas de la colección permanente del museo se pueden mencionar los de Sorolla, Zuloaga, Romero de Torres, Antonio López, Andrés García Ibáñez, Aureliano de Berruete, Benlliure, Julio Antonio, Ramón Gaya, Elena Santoja, Carmen Laffón, o el célebre grupo de los realistas de Madrid donde, además de Antonio López, figuran artistas como María Moreno, Francisco López e Isabel Quintanilla, Julio López y Esperanza Parada, y Amalia Avia.