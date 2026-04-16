Nueve compradores internacionales conocen la marca 'Sabores Almería' en una misión inversa en el 39 Salón Gourmets

Integrantes internacionales de la misión inversa, en el estand de 'Sabores Almería' en el 39 Salón Gourmets, en Ifema Madrid. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, junto a ICEX, ha organizado una misión inversa para que nueve compradores internacionales de Canadá, China, Corea, EEUU, Irlanda, Lituania, Polonia y Serbia conozcan los productos y el trabajo de las 24 empresas de la marca 'Sabores Almería' que han participado en la 39 edición del Salón Gourmets.

La acción ha comenzado con la visita al estand de la marca en el Salón Gourmets, en Ifema Madrid, celebrado desde el pasado lunes y hasta este jueves 16 de abril, y continuará en la provincia de Almería para que los importadores descubran en persona los procesos de elaboración y la "versatilidad" de los productos almerienses.

En el escenario central del estand se han sucedido presentaciones y 'showcookings' "con el objetivo de difundir los productos de la huerta de Europa y animar las visitas a este rincón de la provincia de Almería en Ifema", según ha informado la institución provincial en una nota.

La jornada ha arrancado con una presentación-degustación del Aceite de Raíces de Almajalejo, joven empresa de este pequeño núcleo de población de Huércal-Overa. Su jefa de producción, Erika Schwarzer, ha expuesto la historia y los objetivos de la marca, su forma tradicional de cultivar y su apuesta por la agricultura ecológica y regenerativa como seña de identidad.

Después, el estand se ha animado con el 'showcooking' del chef Fran Kis, de Restaurante El Nido, de Roquetas de Mar, que ha preparado un tiradito de pez espada. Kis ha mostrado su pericia con este tipo de productos, ya que es experto en pescados y mariscos y domina técnicas como el ronqueo del atún o del pez espada.

Por último, la actividad en el estand de 'Sabores Almería' se ha cerrado con el 'showcooking' del chef Manuel López, de Restaurante El Edén, que ha cocinado un plato titulado 'Raíces y marea'. Esta receta ha constado de crujiente de alga nori, parmentier ligera de sweet Palermo rojo asado con miso blanco, jengibre y lima, pez espada de Roquetas, tierra de ajo confitado y gel de cebolla roja encurtida.

Las 24 empresas que este año han participado en la 39 edición del Salón Gourmets han sido Industrias Cárnicas Diego Molina, CASI, Peña Cruz, Óleo Almanzora, Jamones Tío Emilio, Lorusso, Industrias Cárnicas Campohermoso, Bodega Palomillo, Aquí Carboneras, Cocinatur, Bodega Cepa Bosquet y Luxeapers.

También han participado La Tijoleña, Jamones Pedro Castaño, Bodega Sierra Almagrera, Oro del Desierto, Raíces de Almajalejo, Jamones Serón Checa, Q Delicias, Conservas Almanzora, Miel Sierra de Filabres, Flor de Sal de Cabo de Gata, Patatas Sabores de Serón y Vegavilanos.

Por otro lado, las once empresas que hasta este sábado distribuyen sus productos en el Mercado de la Paz, en el Barrio de Salamanca, son Industrias Cárnicas Diego Molina, Peña Cruz, Óleo Almanzora, Lorusso, Bodega Palomillo, Bodega Cepa Bosquet, Bodega Sierra Almagrera, Oro del Desierto, Miel Sierra de Filabres, Aceites Campos de Uleila y BioSabor. El Mercado de la Paz, en la calle Ayala, 28, Madrid, abre sus puertas de lunes a viernes, de 9,00 a 20,00 horas, y los sábados de 9,00 a 14,30 horas.

Los chefs de la Asociación 'Almería Gastronómica' que han representado a la provincia en esta feria han sido Luis Arango, Noelia Carrión, Borja González, Francisco Pozo, Estefanía Marchal, Juan Manuel Domínguez, Arpit Aneja, Fran Kis y Manu López.

El sumiller encargado de proponer el maridaje con vinos almerienses ha sido José Antonio Moreno, mientras que Emilio J. García Ortigosa ha cortado jamón de Hijate y el maestro panadero Carlos Salinas ha desvelado los secretos del noble arte de la elaboración del pan.