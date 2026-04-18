Nueve compradores internacionales visitan empresas de la marca 'Sabores Almería' en una misión comercial inversa

Compradores internacionales participantes en la misión comercial inversa de 'Sabores Almería', durante su visita a Bodegas Cepa Bosquet. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nueve compradores internacionales del sector alimentario han visitado estos días empresas de la marca gourmet 'Sabores Almería' en la provincia dentro de una misión comercial inversa organizada por la Diputación de Almería en colaboración con ICEX España.

Con esta acción, la institución provincial busca "facilitar contactos y establecer sinergias con potenciales compradores de otros países". En esta iniciativa han participado profesionales de Canadá, China, Corea, Estados Unidos, Irlanda, Lituania, Polonia y Serbia, que han conocido tanto los productos como los procesos de elaboración de las empresas almerienses.

La primera visita que realizaron nada más llegar a España fue al estand de 'Sabores Almería' en Salón Gourmets, en Ifema Madrid, donde conocieron las propuestas que las 24 empresas de la marca llevaron a este evento de carácter global.

Tras esa primera toma de contacto, los visitantes se trasladaron a la provincia de Almería para recorrer empresas almerienses de productos como vino, aceite de oliva o sal.

El pasado jueves visitaron Bodegas Cepa Bosquet y, ya el viernes, la almazara de Aceites de Campos de Uleila para conocer el cultivo del olivo y las técnicas de molienda de su aceite. Más tarde visitaron el Restaurante Blanca Brisa y conocieron las Salinas de Cabo de Gata. El día concluyó con un encuentro-cena con productos de la marca en la tienda de 'Sabores Almería', en el Paseo de la ciudad.