El presidente de Diputación de Almería reivindica en Valencia una financiación local "más justa"

El presidente de la Diputación de Almería participa en la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha reclamado este lunes una financiación local "más justa" en el marco de la reunión de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) celebrada en la sede de la Diputación de Valencia.

Integrada por los presidentes de todos los gobiernos provinciales e insulares de España, ha coincidido en reclamar una "reforma real" de la financiación local, el reconocimiento del coste real de los servicios públicos, así como el refuerzo efectivo de la autonomía local.

Acompañado por el diputado provincial de Presidencia, Carlos Sánchez, el presidente ha profundizado en la conclusión general del encuentro al coincidir en la necesidad "de dotar de más recursos y flexibilidad a las entidades locales que son las que están más cerca de los ciudadanos y de sus problemas cotidianos", según ha indicado la institución provincial en una nota.

"Las diputaciones son en la actualidad más imprescindibles que nunca por todos los servicios que prestan, crean y mejoran en nuestros pueblos y es necesario reforzar su papel", ha defendido García Alcaina, quien se ha comprometido a "blindar y fortalecer el municipalismo".

Por su parte, el presidente de la Comisión y de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, ha coincidido en señalar que las diputaciones provinciales se han convertido en la auténtica salvaguarda de los municipios, con independencia de su población y que es el momento oportuno de solventar uno de los problemas "endémicos" a los que se enfrentan ayuntamientos y diputaciones, la falta de recursos.

En el encuentro de Valencia se ha informado del acuerdo del Consejo Municipalista Andaluz en defensa de la autonomía local y la reivindicación de una financiación local suficiente. El texto presentado a la comisión ha sido valorado y será un punto de partida como documento de estudio para las entidades locales y provinciales.