La primera edición de 'Vrutal' llenará este sábado el centro de Almería de cocina verde, talleres y degustaciones

Presentación de la primera edición de Vrutal ante el Mercado Central de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de 'Vrutal', un evento urbano dedicado a la cocina verde, la innovación agrícola y la cultura agroalimentaria, llevará este sábado 9 de mayo al centro de Almería un recorrido experiencial abierto a la ciudadanía con 'showcookings', degustaciones, talleres, música y actividades familiares en el Paseo de Almería, Puerta Purchena y el Mercado Central.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Almería y AColor Agencia, nace como la versión más participativa del Congreso Internacional de Gastronomía Verde 'Vestial' y tiene como objetivo acercar la agricultura y la gastronomía a los ciudadanos, según ha informado la Diputación Provincial en una nota.

Uno de los elementos más destacados de esta edición será la creación del Muro de la Gastronomía, un nuevo espacio en el entorno del Mercado Central que rendirá homenaje a "figuras clave" de la cocina vegetal y que aspira a convertirse en un "símbolo permanente del compromiso de la ciudad con la gastronomía verde".

Los primeros en descubrir la placa serán los chefs Rodrigo de la Calle y Dani García, a quienes la organización señala como "grandes referentes internacionales".

La jornada arrancará a las 10,00 horas con la apertura de actividades y carpas comerciales, donde estarán presentes más de 20 empresas y entidades del sector agroalimentario, junto a espacios temáticos dedicados a productos como los pimientos o la sandía.

La programación incluirá además un invernadero solar con distintas tipologías de tomate, una zona de 'Sabores Almería' y propuestas divulgativas para todos los públicos.

Durante toda la mañana, el centro de la ciudad acogerá actividades infantiles como juegos --La oca de las frutas y hortalizas, Fruit Twister y Sandi Gol--, así como pintacaras, papiroflexia y degustaciones de sandía y gazpacho.

La animación musical correrá a cargo de una charanga itinerante que, desde las 11,00 horas, recorrerá Puerta Purchena, el Paseo de Almería y el Mercado Central para crear un ambiente festivo en todo el eje urbano.

COCINA EN DIRECTO

La programación gastronómica comenzará a las 10,30 horas con 'showcookings' simultáneos, entre ellos una propuesta de la Cofradía del Tomate en el escenario principal y otra actividad con La Palma.

A esa misma hora se celebrará un encuentro con el chef Rodrigo de la Calle en el Palacio Provincial, junto a otras sesiones culinarias con Emilio Carmona en La Higuera y Borja González en el restaurante Alquímico.

A las 11,30 horas, Rodrigo de la Calle protagonizará un 'showcooking' en el escenario principal, mientras que el chef Raúl Caído, ganador del IV Campeonato Provincial Ashal, presentará su propuesta 'Taco Verde' en el Mercado Central.

A las 12,00 horas se celebrará uno de los momentos centrales del evento con la entrega de los premios 'Almería es Vrutal 2026', en un acto presentado por Mar Villalobos. A continuación, a las 12,30 horas, tendrá lugar una cata de vinos de Bodega Palomillo en la Peña El Taranto, seguida de una sesión de DJ en el escenario principal.

MOTOR ECONÓMICO DE LA PROVINCIA

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, ha subrayado la presencia de la marca 'Sabores Almería' en una cita en la que, según ha dicho, "no podía faltar" al tratarse de "esta gran fiesta de la Agricultura", y ha destacado el carácter familiar de una jornada que reconoce a quienes han levantado la agricultura almeriense como modelo de "gestión responsable de agua", "eficiencia" y "lucha integrada".

El diputado ha explicado que 'Sabores Almería' participa con un mercado de productos agroalimentarios almerienses y con la cesión del Palacio Provincial para un encuentro del chef Rodrigo de la calle con productores de la provincia. "Será un día de fiesta para homenajear al AGRO almeriense", ha añadido.

Por su parte, el concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura, ha incidido en que "la agricultura es el motor económico de la provincia, pero también es agua bien gestionada, es innovación y es ciudad viva".

"'Vrutal' conecta con todo eso, conecta con la cocina verde, con los productos de nuestra tierra, con el talento de nuestros agricultores y de nuestros cocineros y, sobre todo, con el espacio urbano como lugar de encuentro. Este proyecto tiene un valor especial por todo ello y por poner en el centro al agricultor, sacándolo del invernadero, dándole el protagonismo que merece como el verdadero artífice de nuestra economía", ha afirmado.

El gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Almería y de la Diputación Provincial, así como la implicación de Cajamar y del conjunto del sector hortofrutícola almeriense por apoyar esta iniciativa.

"Este evento pone en valor lo que somos. A menudo salimos fuera, a citas como Berlín, para promocionar nuestro sector, pero poder celebrarlo aquí, en casa, como una auténtica fiesta de la horticultura, es motivo de orgullo y espero que todos disfrutemos de ella", ha expresado Fernández.