El programa cultura de otoño de la Diputación de Almería prevé seis propuestas artísticas con 32 actuaciones

Presentación de la programación cultural de otoño de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha dado a conocer este miércoles su programación cultural de otoño que bajo el título 'Acordes y palabras', que se desarrollará entre octubre y diciembre con seis propuestas artísticas y un total de 32 actuaciones en formato cercano en 29 municipios.

El programa, que arrancará el 2 de octubre en Garrucha, reunirá flamenco, música mediterránea, poesía y narración oral con Segundo Falcón, Guillermo Fernández, Félix Albo, Mar Hernández, Carmen Muyor y Lydia Moreno, según ha indicado la institución provincial en una nota.

La vicepresidenta de la Diputación y diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha valorado esta propuesta cultural que se desarrollará "en lugares muy especiales" con artistas de la tierra, entre ellos, la cantante Mar Hernández.

Al respecto, la artista ha confesado estar "muy contenta de poder llevar a cabo junto a la Diputación de Almería este proyecto" en el que va a trasladar su tributo y homenaje a Andalucía".

En concreto, Mar Hernández interpretará su 'Sentimiento andaluz', donde voz y piano se unen a la guitarra de Francis Hernández en una propuesta influenciada por el soul, el jazz y el pop de una artista que ya ha compartido escenario con Gloria Gaynor, India Martínez, Diana Navarro, Manuel Carrasco, Rosario Flores, Vanesa Martín o Pastora Soler.

'Ecos de Almería. Voces y cantes de Levante', interpretado por Segundo Falcón junto al guitarrista David Delgado, 'Niño de la Fragua', es uno de los espectáculos con "vínculo más directo con la provincia", ya que a través de tarantos, tarantas cartageneras, mineras, levanticas y malagueñas, la propuesta rinde homenaje a figuras del cante almeriense como El Ciego de la Playa o Pedro el Morato.

Guillermo Fernández ofrece una mirada distinta al flamenco con 'Sapore di mare. Ópera Flamenca Mediterránea', un espectáculo en el que la guitarra flamenca dialoga con la voz de tenor, fusionando el compás flamenco con temas de ópera y música ligera italiana en un encuentro entre tradiciones musicales del Mediterráneo.

La palabra toma todo el protagonismo con Félix Albo y 'Faros', un trabajo de narración oral para público adulto que cuenta la historia de cinco menores institucionalizados en un piso tutelado, desde los años ochenta hasta la actualidad, construido casi en su totalidad con un único instrumento: la palabra.

Carmen Muyor, junto a Quique Peña, presentará 'Candilena, tonada y luz', un diálogo íntimo entre guitarra y voz construido a partir de canciones del folclore del sureste español con influencias de América, el Mediterráneo y Portugal.

El programa se cierra con 'En Almería casi nunca llueve', de Lydia Moreno, inspirado en el poemario homónimo de Alexis Díaz Pimienta, que combina boleros, sones, guarachas y poesía a través de la voz de la artista y la improvisación del repentista cubano Álex Díaz.

Las citas llegarán a Abrucena, Alboloduy, Alcolea, Alhabia, Antas, Arboleas, Bacares, Bayárcal, Bédar, Benahadux, Bentarique, Castro de Filabres, Chirivel, Garrucha, Íllar, Instinción, Laujar, Lúcar, María, Mojácar, Olula de Castro, Oria, Padules, Pulpí, Purchena, Rioja, Serón, Taberno y Vélez-Blanco.