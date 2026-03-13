La V Runner Fashion Carrera Azul por el Autismo de Altea se disputará el próximo 22 de marzo en Almería

Presentación de la V Runner Fashion Carrera Azul por el Autismo de Altea. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación Altea va a celebrar el próximo 22 de marzo su quinta edición de la Runner Fashion Carrera Azul por el Autismo; un evento solidario que cuenta con 2.000 plazas disponibles para recorrer cinco kilómetros entre el Parque de las Almadrabillas y el Paseo Marítimo.

La cita deportiva tiene como fin la recaudación de fondos para que Altea pueda "fortalecer sus servicios y apoyos diarios" dentro de su labor iniciada en 2017, cuando un grupo de padres y madres con hijos con Trastorno de Espectro Autista (TEA) se unieron para dotar de recursos a las familias.

El recorrido de cinco kilómetros en total --2,5 kilómetros de ida y otra misma distancia de vuelta-- transcurrirá por el Parque de las Almadrabillas y el Paseo Marítimo, frente al mar. Tras la prueba, los participantes disfrutarán de actividades lúdicas y musicales, "convirtiendo la jornada en una auténtica fiesta del deporte y la convivencia", según ha indicado la Diputación de Almería en una nota.

La vicepresidenta de Altea ha agradecido a todas las familias y participantes de la carrera su apoyo para "visibilizar el autismo de manera más sencilla". Además, ha deseado que "este día sea una verdadera fiesta, que toda la gente que participe se lo pase bien y disfrute de las sorpresas preparadas, con el objetivo de hacer del evento la mejor experiencia posible para todos".

La diputada provincial de Deporte de la Diputación de Almería, María Luisa Cruz, ha señalado que con esta carrera se realza el objetivo de "visibilizar el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sensibilizar a la sociedad sobre una realidad con la que convivimos, mostrando las fortalezas de estas personas y la encomiable labor de sus familias".

Cruz ha recordado que "desde la Diputación, siempre estaremos presentes en este tipo de iniciativas, por lo que animo a todos los almerienses a que se sumen el domingo 22 de marzo a esta gran jornada de convivencia".

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha destacado que "la carrera refleja el compromiso del Ayuntamiento de Almería con el deporte como herramienta de bienestar, convivencia y dinamización social".

"Esta carrera reúne la esencia de lo que queremos que sea Almería: una ciudad activa que apuesta por hábitos saludables, espacios de encuentro y solidaridad", ha afirmado el edil, quien ha subrayado el carácter "inclusivo" de la carrera. "Es una prueba pensada para todos: corredores habituales, familias, asociaciones y quienes quieren sumarse a una causa solidaria como la visibilización del autismo", según ha dicho.

Por su parte, el director general del Grupo AGF Sandía Fashion, Joaquín Hidalgo, ha aplaudido la implicación de todos los colaboradores y participantes y ha destacado "el valor social y solidario de la iniciativa".