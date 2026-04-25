Tres empresas de la marca de 'Talento almeriense' participan en la Barcelona Bridal Fashion Week

Diseñadores almerienses acuden a la Barcelona Bridal Fashion Week de Barcelona. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres empresas acogidas a la marca 'Talento almeriense' van a estar presentes hasta este domingo en la Barcelona Bridal Fashion Week, el evento de moda nupcial considerado entre los más influyentes a nivel internacional.

En concreto, la marca creada por la Diputación Provincial va a estar representada por Susana Lirola y Airun Tocados, que participan con estand en el Trade Show de la BBFW, así como por María Barragán, que mantendrá reuniones y visitas a esta feria especializada.

Susana Lirola asiste a la feria con una colección cápsula denominada 'Áurea', que nace del universo de alquimia y lleva su proceso de transformación a su destino natural: la proporción perfecta.

"La colección aplica la proporción áurea al patronaje y a la construcción de volúmenes, convirtiendo cada vestido en una obra de arquitectura pensada para resaltar la belleza de la mujer", han detallado.

Por su parte, Airun Tocados viaja con una amplia colección de novia e invitada para mostrar un avance de la colección 2027 en la que llevan meses trabajando.

Asimismo, María Barragán acude con el propósito de establecer nuevos proveedores, mantener reuniones de trabajo y testar las tendencias con la asistencia a los desfiles que organiza la Fira de Barcelona.

El 'trade show' de la BBFW 2026 consolida este evento como un nodo comercial "clave" para la industria puesto que reúne aproximadamente 420 marcas en su edición más internacional hasta el momento, el 87% de ellas extranjeras con un total de 36 países de procedencia, sobre todo, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Francia, Ucrania y Polonia.

En este marco, con el objetivo de impulsar las relaciones entre el mercado asiático y el resto del mundo, el 23 de abril se celebró un cóctel que reunión a profesionales de distintos países con el fin de "estrechar lazos comerciales y generar nuevas oportunidades de negocio".

El salón atraerá asimismo compradores procedentes de Europa y Asia, y de países como Estados Unidos y Brasil "reforzando su posicionamiento como plataforma comercial imprescindible para las firmas que buscan ampliar su presencia en el mundo y conectar con mercados estratégicos".