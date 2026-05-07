El XI Encuentro de Tratamiento Familiar reúne en Almería a 140 profesionales para mejorar el apoyo a menores en riesgo

Participantes en el XI Encuentro de Profesionales de Tratamiento Familiar, celebrado en el Espacio ALMA de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El XI Encuentro de Profesionales de Tratamiento Familiar, que se celebra en el Espacio ALMA de Almería bajo el lema 'Escuchar para acompañar: base del vínculo terapéutico', ha reunido a 140 profesionales de toda Andalucía para avanzar en la mejora de la atención a familias con menores en situación de riesgo o desprotección.

Los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) proporcionan a estas familias un tratamiento psicosocial y psicoeducativo específico e integrador que permite la adquisición de pautas rehabilitadoras para compensar los efectos de estas situaciones sobre el bienestar de los niños.

Según ha trasladado la Diputación Provincial en una nota, esta intervención tiene una doble finalidad. Por un lado, preservar sus derechos y promover su "desarrollo integral" en el medio familiar. Por otro, posibilitar su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa "prioritaria y más adecuada".

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado que "el Ayuntamiento de Almería trabaja a diario para proteger a quienes más lo necesitan" y ha recordado que en 2026 se ha aprobado un presupuesto municipal "histórico" de casi 300 millones de euros, con un aumento del 25 por ciento en protección social, hasta alcanzar los 38,6 millones de euros destinados a políticas de inclusión, atención a la dependencia y apoyo a familias vulnerables.

Vázquez ha señalado entre las acciones municipales el III Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia 2026-2030, aprobado para "garantizar los derechos de los menores, promover su participación y asegurar su protección en el entorno familiar". "También destinamos ayudas económicas a familias con menores en riesgo de exclusión para evitar la separación familiar y cubrir necesidades básicas", ha añadido.

Asimismo, la regidora ha indicado que el lema del encuentro "nos recuerda la importancia de la escucha activa en el fortalecimiento de los lazos emocionales". "Juntos, podemos promover un bienestar fundamental y duradero para más familias en Almería y en el resto de Andalucía", ha expresado.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar ha agradecido a la Plataforma de Profesionales de Tratamiento Familiar en Andalucía la iniciativa de celebrar este XI Encuentro en Almería y, en concreto, en el Espacio ALMA, "un edificio cedido por el Ayuntamiento que es ya un referente de atención al tercer sector".

"Es un orgullo ver este aforo prácticamente completo, lo que confirma el éxito de una jornada necesaria para poner en valor el trabajo fundamental que realizan los equipos de tratamiento familiar", ha declarado.

En este sentido, ha señalado que desde la institución provincial cuentan con cinco equipos --Norte, Sur, Levante, Poniente y Centro-- que "trabajan de forma decidida para mejorar la calidad de vida de los menores y adolescentes, teniendo siempre a la familia como pilar fundamental de nuestra intervención".

El vicepresidente provincial ha subrayado además que la jornada aborda retos que requieren transferencia de conocimiento y formación continua para actualizar protocolos ante problemas actuales como la violencia sexual, el acoso escolar o el uso de las redes sociales.

"La Diputación de Almería trabaja siempre bajo la premisa de igualar oportunidades, garantizando que cualquier menor, independientemente de dónde viva, reciba el mismo grado de asistencia. Por ello, nuestros cinco equipos multidisciplinares dan cobertura a los municipios de menos de 20.000 habitantes, asegurando una atención de calidad que mejore el bienestar de todos y cada uno de los almerienses", ha añadido.

UNA PLATAFORMA CON UNOS 600 PROFESIONALES

La presidenta de la Plataforma de Tratamiento Familiar de Andalucía, Inmaculada Romero, ha explicado que la asociación está compuesta por unos 600 profesionales y que el objetivo del encuentro es "velar por el programa de tratamiento familiar, que desde el año pasado es una prestación garantizada que está recogida en el catálogo de prestaciones".

"Desde la plataforma velamos por poder ejecutar el programa con las condiciones adecuadas, por la formación continua de los profesionales para que puedan estar al día de todas las normativas con el objetivo de mejorar constantemente el programa de tratamiento familiar en toda la comunidad autónoma", ha indicado.

El evento está organizado por la Plataforma de Profesionales de Tratamiento Familiar en Andalucía (Pptfa), la Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y el Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía (OIAA).

La cita cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, la Diputación de Almería y los ayuntamientos de Huércal-Overa, Níjar, Roquetas de Mar, Vícar, Adra y El Ejido.

Las jornadas están dirigidas a profesionales de los Equipos de Tratamiento Familiar, Servicios de Prevención y Servicios de Protección de la Junta de Andalucía, Servicios Sociales Comunitarios de las entidades locales y, en general, a profesionales que trabajan con la infancia, la adolescencia y las familias desde ámbitos como el sanitario, la educación, las fuerzas y cuerpos de seguridad o la justicia.