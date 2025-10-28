La XII edición del Festival Inclusivo 'Gallo Pedro' en Almería se celebrará hasta diciembre con más de 50 cortos

Presentación de la XII edición del Festival Inclusivo de Cortometrajes 'Gallo Pedro' en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca ha presentado este martes la XII edición del Festival Inclusivo de Cortometrajes 'Gallo Pedro', cuyas actividades se celebrarán durante los meses de octubre, noviembre y diciembre y que reunirá más de 50 cortos procedentes de toda España.

Con este certamen, la entidad traslada desde hace doce años al ámbito cinematográfico y audiovisual "su compromiso con la igualdad y la inclusión desde la discapacidad, pero con la participación de la ciudadanía y para llegar al público en general", según ha destacado la institución provincial en una nota.

Las actividades, que tuvieron la semana pasada una primera cita con una proyección y coloquio ante más de 100 estudiantes en la Universidad de Almería (UAL), incluyen charlas, rodajes, proyecciones y concurso.

El festival volverá a cerrar su programación con la gran gala final, que será el 21 de diciembre en el Teatro Apolo de la capital, una fecha que coincide con el día más corto del año. En esa cita se entregarán los premios habituales y habrá uno más otorgado por Canal Sur Radio y Televisión de Andalucía.

Esta XII edición cuenta con el apoyo de las cuatro administraciones: local, con el Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería; provincial, con el Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense de la Diputación de Almería, y autonómica, con la delegación territorial de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía.

A nivel nacional, la cita cuenta con el apoyo de la Subdelegación del Gobierno de España en Almería, a través del Ministerio de Cultura y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Así, las cuatro administraciones han compartido presentación, "demostrando una vez más que la unión siempre hace llegar más lejos, facilitan la consecución de los objetivos y, además, permite afrontar nuevos retos, un 'leitmotiv' esencial desde el nacimiento de 'Gallo Pedro'".

"Recuerdo que en la primera edición fue una decena de cineastas en un concurso muy centrado en el centro histórico, doce años después contamos ahora con más de 50 trabajos de toda España --el plazo sigue abierto hasta este viernes, 31 de octubre-- y tenemos un abanico de actividades muy diversas que cada vez llegan a más gente", ha explicado el presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que "es un orgullo presentar la duodécima edición de este festival, que demuestra cómo el cine puede convertirse en una herramienta de inclusión y de igualdad de oportunidades".

Morales ha manifestado que el festival "es un proyecto que aúna formación, talento y sensibilidad social. 'Gallo Pedro' refleja los mejores valores de nuestra tierra: creatividad, implicación y la certeza de que la cultura debe ser accesible para todos".

"'Gallo Pedro' tiene su espacio en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) porque también es nuestro e invitamos a la ciudadanía a disfrutar de esta edición y a seguir apostando por un festival que demuestra que el cine no entiende de barreras, sino de emociones que nos unen", ha añadido.

La concejala delegada del Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha destacado que la institución local "apoya a 'Gallo Pedro' desde la primera edición y con cada que hemos dado se ha convertido en un festival referente en toda España, y el único de estas características en Andalucía".

En este sentido, ha asegurado que "desde el Ayuntamiento de manera transversal trabajamos para que Almería sea una ciudad sostenible, saludable e inclusiva, y para eso utilizamos las diferentes herramientas, y hoy en día, el audiovisual es un medio fundamental".

"En virtud del convenio del Plan Municipal de Discapacidad, para 'Gallo Pedro' cedemos espacios municipales como el Espacio Alma o el Teatro Apolo, fomentando una formación inclusiva en centros educativos o con el respaldo de Interalmería TV", ha detallado Laynez.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha querido destacar "especialmente, el respaldo que recibe este festival desde el ámbito estatal. De nuevo, el Ministerio de Cultura colabora con el 'Gallo Pedro' a través de la convocatoria de ayudas del ICAA".

Además, ha señalado que el Ministerio lo hace "porque se trata de un festival cien por ciento inclusivo, donde se apuesta por el cine español, pero poniendo en valor el trabajo de las personas con diversidad funcional en cada una de las obras que se presentan y haciendo un festival asequible para todos los públicos".

"Igualmente, quiero poner en valor la labor de la asociación Verdiblanca, que ha conseguido consolidar a este festival como uno de los más importantes que se celebran en Almería, logrando además que todas las administraciones se impliquen en su puesta en marcha", ha apostillado Martín.

Por su parte, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Almería, Juan José Alonso, ha expresado que desde la Junta de Andalucía es un placer recibir actividades tanto en nuestro Museo de Almería, con las proyecciones de 'Cine Azul', el estreno de un documental a través de la Filmoteca de Andalucía, la realización de doce nuevos 'escape rooms' o contar con la exposición de Carteles para un 'Gallo Pedro' que realiza el alumnado de la Escuela de Artes en nuestra Biblioteca Villaespesa".

La institución provincial ha destacado que "la programación está viva y quedan muchas sorpresas por desvelar, como nuestra madrina de honor, ganadora de cuatro premios Goya, que sucederá a Isabel Gemio, Javier Fesser, Roberto Pérez Toledo, Leticia Dolera y Álvaro Longoria".

El jurado del concurso estará compuesto por los productores cinematográficos José Carlos de Isla y Paco Ortiz, que han tenido nominaciones a Goya y premios Forqué y Carmen; además de producciones de cortometrajes sobre discapacidad. También estará la técnica municipal almeriense Nidia Salvatierra, el director de 'Gallo Pedro', Daniel Parra, y el jurado del premio de la RTVA.

Toda la información estará actualizada a través de la web: 'https://gallopedrofestivalinclusivo.es/'.