La XX Carrera de Montaña Valle del Almanzora, en Almería, se celebrará el 17 de mayo

Presentación de la XX Carrera de Montaña Valle del Almanzora. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La XX Carrera de Montaña Valle del Almanzora, una de las pruebas deportivas con más trayectoria de Almería, celebra este año su vigésima edición con una cita que tendrá lugar el próximo 17 de mayo a partir de las 10,00 horas con salida desde Armuña del Almanzora y llegada a Bacares.

Según ha explicado la Diputación en una nota, la prueba contará con un recorrido de 21 kilómetros y 700 metros de desnivel positivo, un trazado exigente que discurre principalmente por asfalto, pero con las características propias de una carrera de montaña.

Se trata de una cita singular dentro del calendario deportivo provincial, "tanto por su dureza como por el entorno natural en el que se desarrolla".

La diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, ha valorado la longevidad de una prueba que sigue "un trazado exigente, una media maratón de montaña que pone a prueba la resistencia y la preparación de sus participantes".

También ha destacado que la jornada se completa con una propuesta abierta a otros perfiles de participantes. "Este año la prueba contará con el aliciente de premios en metálico y, además, se completará con un sendero desde Bayarque, de 11 kilómetros, para quienes prefieran disfrutar del entorno a otro ritmo", ha dicho.

La teniente de alcalde de Tíjola, Maribel Tapia, ha subrayado la presencia cada vez mayor de senderistas en esta jornada deportiva. En este sentido, ha explicado que "ya no participan solamente atletas a los que les gusta correr por montaña, sino también muchas personas que disfrutan haciendo deporte y caminando", al tiempo que ha invitado "a vecinos de toda la provincia a conocer la Sierra de los Filabres, un entorno espectacular, participando tanto en la carrera como en el sendero".

Por su parte, el alcalde de Armuña del Almanzora, Pedro Antonio Guerrero, ha animado a participar en esta cita "a los amantes de las carreras y de la montaña", y ha recordado que se trata de una prueba "peculiar, quizá la más antigua de la provincia, porque combina asfalto y montaña en el entorno de la Sierra de los Filabres".

La alcaldesa de Bacares, Encarnación Zaguirre, también ha puesto el acento en el "carácter singular" de la prueba, puesto que "es una de las pocas carreras de montaña sobre asfalto, es muy dura, pero queremos seguir manteniéndola". Además, Zaguirre ha señalado que "para quienes disfrutan del deporte, la montaña y el paisaje, participar en esta prueba es una experiencia que merece la pena conocer".

SENDERO DESDE BAYARQUE

Además de la carrera principal, la jornada se completará con un sendero con salida desde Bayarque, pensado para quienes prefieran disfrutar del entorno a un ritmo más tranquilo. De esta forma, la actividad amplía la participación y ofrece una alternativa vinculada al deporte, la naturaleza y la convivencia.

Como cierre de la jornada, una vez que los participantes lleguen a Bacares, se celebrará una convivencia con paella para todos los asistentes, convirtiendo esta cita en una jornada deportiva y comarcal en torno al Valle del Almanzora.

La XX Carrera de Montaña Valle del Almanzora contará también con premios en metálico para los primeros clasificados y reunirá a corredores y senderistas.