PP Málaga destaca que la Junta "avanza en seguridad jurídica" de establecimientos de playa

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en un acto electoral en Torremolinos. - PP MÁLAGA

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha afirmado este lunes que la seguridad jurídica "en la que ha avanzando y sigue trabajando el Gobierno andaluz de Juanma Moreno" para dotar a los chiringuitos de la provincia y del litoral andaluz contrasta "con la inseguridad y la incertidumbre que genera en el sector turístico la ausencia de un plan de estabilización de nuestras playas, el abandono de las infraestructuras de transporte y el déficit de recursos materiales y de agentes para luchar contra el narcotráfico".

Así lo ha expuesto junto al candidato popular a las elecciones autonómicas Arturo Bernal y la presidenta del Consejo de Alcaldes de la formación, Margarita del Cid, durante una reunión con empresarios de playas, donde ha asegurado que "cuando nosotros reclamamos que la movilidad de esta provincia se mejore, con más y mejores conexiones tanto en carretera como del Cercanías, estamos peleando por los chiringuitos"

"Cuando criticamos la falta de conexión directa por AVE durante cuatro meses también estamos peleando por los chiringuitos, cuando pedimos más medios y más efectivos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para luchar contra el narcotráfico, algo que genera también mucha inseguridad ciudadana en todo el litoral, estamos peleando también por el sector de los establecimientos de playa y, en general, por todo el sector turístico", ha señalado.

La dirigente 'popular' ha recordado que el turismo genera más de 150.000 empleos directos e indirectos en la provincial y ha reivindicado "el compromiso del PP tanto desde la oposición hace unos años como ahora desde el Gobierno de Juanma Moreno para ofrecer seguridad jurídica a nuestros chiringuitos".

Según ha considerado, los establecimientos de playas han sido "grandes sufridores de las políticas ideológicas y sectarias de anteriores gobiernos socialistas, que no respondían a las necesidades y demandas de un sector que es la puerta de entrada del turista en Andalucía". Así, ha destacado que los chiringuitos son "un actor fundamental en ese segmento de sol y playa que encarna de forma muy amplia el turismo de la provincia".

"El turista que viene a Andalucía entra por la puerta del chiringuito y luego puede ir a ver el Museo Thyssen o el Pompidou, o bien desplazarse a Granada para visitar la Alhambra o elegir Sevilla y las bondades de la capital de Andalucía", ha reseñado Navarro, quien ha recordado que cuando el PP llegó a la Junta "la mayor parte de ellos carecía de esas concesiones y hemos ido avanzando en un proceso que ha sido largo y que todavía no ha finalizado".

Por eso, ha vuelto a reiterar ese compromiso "para seguir impulsando esa seguridad que no se circunscribe solo al ámbito jurídico", ha explicado.

La dirigente 'popular' ha reivindicado la necesidad de que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transición Ecológica, "entienda que Málaga necesita un plan de estabilización de las playas para dotarlas de la mejor calidad y, sobre todo, para evitar que los temporales se lleven permanentemente la arena y nos dejen desprovistos de la principal materia prima que tiene nuestro turismo".

En este marco, la presidenta provincial ha señalado que el compromiso del PP "va mucho más allá de lo que es la seguridad jurídica de las concesiones en las que vamos a seguir avanzando para generar empleo y riqueza en esta tierra".

Por último, ha propuesto estudiar la posibilidad de crear una ventanilla única para los chiringuitos, "haciendo caso a lo que ayuntamientos como el de Torremolinos, uno de los municipios con mayor presencia de estos establecimientos de todo el litoral andaluz, ha puesto encima de la mesa y nos hemos comprometido a estudiarlo con el compromiso de poder implementarlo en un corto periodo de tiempo".

