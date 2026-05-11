PP Sevilla destaca la construcción de 7.000 VPO en la provincia: "Tenemos claras las prioridades en vivienda"

La cabeza de lista del Partido Popular por Sevilla al Parlamento de Andalucía, Patricia del Pozo - PP

TOMARES (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del Partido Popular por Sevilla al Parlamento de Andalucía, Patricia del Pozo, ha destacado la construcción de viviendas de protección oficial en la provincia de Sevilla, con casi 7.000 viviendas promovidas en siete años, misma vez que ha asegurado, de cara a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, que el Gobierno andaluz "tiene las ideas muy claras en materia de vivienda, de infraestructuras y de servicios públicos".

Según ha detallado el grupo en una nota, en la provincia de Sevilla "se han activado 133 millones de euros para incentivar la construcción de 37 promociones y 2.846 viviendas protegidas en régimen de alquiler".

Además, "se han puesto encima de la mesa 118 millones de euros para la rehabilitación de más de 20.000 viviendas", ha detallado la candidata popular, quien ha remarcado que, en Tomares, por ejemplo, se ha finalizado, recientemente, la rehabilitación energética de 30 viviendas en la barriada La Cepa.

Asimismo ha puesto en valor la activación de los avales del 20 por ciento a jóvenes sevillanos para que puedan hacer la hipoteca sobre el total del precio de la vivienda.

Por otra parte, ha incidido en los 25 millones de euros para la rehabilitación de viviendas en barriadas vulnerables, un total de 631 viviendas en barriadas vulnerables de la provincia Sevilla y más de 20 millones de euros para ayuda al alquiler, a los que han accedido 7.700 personas y entidades, también, del tercer sector.

