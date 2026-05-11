Por Andalucía avisa en Córdoba que la comunidad autónoma acabará como Madrid en materia de "privatización sanitaria"

Rosa María Rodríguez y Aída Castillejo (centro), ante la Delegación de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta en Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa María Rodríguez, y la alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo, han advertido este lunes en la capital cordobesa del "riesgo" de que Andalucía, de la mano del Gobierno del PP, siga "el mismo camino que la Comunidad de Madrid en materia de privatización sanitaria, si Juanma Moreno continúa al frente de la Junta de Andalucía".

Según ha informado Por Andalucía en una nota, Rodríguez ha señalado que el testimonio de la alcaldesa madrileña "puede ser un buen adelanto de lo que nos espera si el presidente sonriente de la Junta de Andalucía sigue destrozando y vendiendo a cachos nuestra sanidad al mejor postor".

La candidata de Por Andalucía ha señalado que el próximo domingo "el pueblo andaluz tiene la posibilidad de elegir" entre "lo que el Gobierno del Partido Popular llama estabilidad, que no es otra cosa que la paz de los cementerios", o "un gobierno con Por Andalucía al frente, que blinde los servicios públicos, la sanidad, la educación y la dependencia, que garantice el acceso a una vivienda digna y a un empleo estable".

En este sentido, Rodríguez ha animado a la ciudadanía a asistir este jueves al acto central de campaña en Córdoba, que contará con la participación de su candidato a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, y de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la Plaza de la Juventud, en el barrio de la Fuensanta, a partir de las 19,00 horas, "en un barrio obrero y de personas trabajadoras que sufren día a día las consecuencias de las políticas privatizadoras y extractivistas de recursos de Moreno".

Junto a ello, ha pedido a la ciudadanía que "piense fríamente y con el corazón", y que "no se deje engañar por una sonrisa vacía e impostada, detrás de la cual no hay nada, solo privatización y miseria", defendiendo Rodríguez que Por Andalucía, en cambio, "sabe lo que hay que hacer y está preparada para hacerlo, para recuperar la tierra que nos merecemos".

Por su parte, Castillejo ha agradecido la invitación de Por Andalucía para participar en la campaña y ha explicado que llega desde "una comunidad autónoma como Madrid que viene siendo el laboratorio de las privatizaciones que genera el Partido Popular cuando lleva tantos años gobernando".

La alcaldesa de Rivas Vaciamadrid ha advertido de que Andalucía "ya está viviendo las consecuencias de ese modelo" y ha afirmado que "lo primero que hacen es acabar con los servicios públicos y esto es lo que está sucediendo con la sanidad pública". Según ha explicado, "están convirtiendo el derecho a la sanidad pública en un negocio para unos pocos".

Castillejo ha insistido en que "no se trata de falta de presupuestos", sino de "una cuestión política, de elegir un modelo", asegurando que "ese es el modelo del Partido Popular, el modelo de Ayuso en Madrid y el modelo de Moreno en Andalucía".

Además, ha defendido que Por Andalucía representa "la tranquilidad y la seguridad de que los servicios públicos volverán a ser esa confianza que tenemos todos y todas y que nos hace iguales". En este contexto, ha reivindicado la figura de Antonio Maíllo, recordando que "él mismo grita cada vez que puede que la sanidad pública le salvó la vida".

Por último, Castillejo ha señalado que en Madrid conocen "muy bien lo que significa un gobierno permanente del Partido Popular", asegurando que supone "acabar con los servicios públicos", y ha reclamado defender "todo aquello que nos hace iguales", situando nuevamente "a las personas y a los servicios públicos en el centro de las políticas".