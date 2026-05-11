Blanco (Adelante): "Si la mayoría social nos unimos el 17M podemos salvar la sanidad pública"

Leti Blanco, la candidata número dos de Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz al Parlamento andaluz. - ADELANTE ANDALUCÍA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La candidata número dos de Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz al Parlamento andaluz, Leti Blanco, ha presentado la iniciativa 'Operación Salvar la Sanidad Pública', impulsada con el objetivo de "visibilizar el deterioro de la sanidad pública andaluza" y recoger testimonios reales de la ciudadanía sobre las deficiencias del sistema sanitario. "Si la mayoría social se da cuenta de que no está sola y nos unimos, el 17M podemos salvar la sanidad pública de Andalucía", ha manifestado.

En una nota, Blanco ha asegurado que "la situación que vive actualmente la sanidad pública ya no se puede esconder y afecta diariamente a millones de andaluces a través de listas de espera interminables, retrasos en citas médicas y diagnósticos, así como una creciente sobrecarga de los profesionales sanitarios". "Lo que le pasa a la gente no son casos aislados, ni mala suerte, ni una excepción, es la norma", ha añadido.

De igual forma, Blanco ha criticado al Gobierno andaluz por "presumir continuamente de inversión en sanidad pública mientras silencian los 4.700 millones de euros destinados a la sanidad privada". La candidata ha puesto como ejemplo la situación denunciada recientemente por la Marea Blanca en el Hospital de San Carlos, donde "se ha comprobado una infrautilización intolerable del centro hospitalario mientras se desmantela la atención primaria".

La campaña 'Operación Salvar la Sanidad Pública' toma como inspiración el popular juego Operación, utilizando una imagen simbólica para reflejar el estado "crítico" en el que se encuentra actualmente el sistema sanitario público andaluz, según ha explicado. A través de esta iniciativa, la ciudadanía podrá trasladar sus experiencias personales, denuncias y casos concretos relacionados con la atención sanitaria. "Queremos decirle a la gente que no está sola y que lo que le ocurre no es un problema individual, sino colectivo", ha manifestado.

Blanco ha señalado que Adelante Andalucía plantea un paquete de medidas para revertir la situación, entre ellas el fin de los conciertos sanitarios con empresas privadas, la recuperación de los servicios privatizados y la implantación de un impuesto a los beneficios de las grandes empresas sanitarias privadas para destinar esos recursos a la investigación pública contra el cáncer.

La candidata también ha defendido el refuerzo urgente de la atención primaria, garantizando citas médicas en un máximo de 48 horas y un mínimo de diez minutos de atención por paciente, así como la ampliación de la cartera pública de servicios sanitarios para incluir salud dental, visual, nutricional y programas específicos de salud mental.

Por último, ha animado a la ciudadanía a participar activamente en la campaña y a compartir sus experiencias para "organizar una respuesta colectiva frente al desmantelamiento sanitario". "Esta situación se puede parar y revertir. Queremos una sanidad pública digna, universal y de calidad ya", ha concluido.