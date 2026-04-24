Los XXVI Premios AJE Almería reconocen el talento emprendedor en una gala en Huércal de Almería (Almería)

Premios AJE Almería 2026. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Almería (AJE Almería) ha celebrado este jueves la 26ª edición de los Premios AJE Almería en el municipio de Huércal de Almería (Almería) en una gala que "volvió a poner en valor el talento, la innovación y el compromiso del tejido empresarial de la provincia".

El evento ha contado con el presidente de AJE Andalucía, Félix Almagro, quien ha puesto el foco en los retos del colectivo empresarial y la necesidad de continuar apoyando al sector, según ha explicado la Diputación en una nota.

De otro lado, el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha destacado la importancia de acoger iniciativas que fomentan el emprendimiento y la actividad económica local. Además, el regidor ha valorado el dinamismo del municipio de Huércal de Almería donde operan más de 2.000 empresas.

De otro lado, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaína, junto al presidente de AJE Almería, José Andrés Soriano, han coincidido en subrayar el papel clave de los empresarios "como motor de desarrollo y generación de oportunidades".

García Alcaina ha asegurado que "los Premios AJE celebran el carácter emprendedor en una tierra que lo es por naturaleza, con más de 60.000 autónomos que cada día realizan la proeza de subir la persiana para ofrecer lo mejor de sí mismos a nuestra sociedad".

Asimismo, ha asegurado que Diputación siempre va a estar al lado de los proyectos transformadores y que contribuyen al crecimiento de nuestra tierra. "Al igual que nos enseña la labor de Asalsido o la Asociación de Comerciantes de Huércal de Almería, lo verdaderamente importante son las personas; por ello, os animo a que nunca os falte ese espíritu quijotesco y esa pizca de locura necesaria para alcanzar vuestros sueños y seguir escribiendo juntos el futuro de Almería".

Soriano ha incidido en el "dinamismo" empresarial que Huércal de Almería y la zona del bajo Andarax. Además abordó la necesidad de colaboración público-privada para el desarrollo económico y la creación de oportunidades de emprendimiento para los más jóvenes.

PREMIOS

En esta edición, el premio a la Iniciativa Emprendedora fue otorgado a El Arte del Buen Vivir, un proyecto destacado por su propuesta innovadora y su capacidad para generar valor en los últimos momentos de la vida.

Por su parte, el galardón a la Trayectoria Empresarial recayó en la agencia Karma, en reconocimiento a su consolidación, crecimiento y contribución al desarrollo de la creatividad e innovación en el ámbito empresarial.

El jurado concedió además dos menciones especiales. La primera fue para la asociación Asalsido, por su labor social y su impacto en la inclusión de personas con síndrome de Down en la provincia. La segunda mención recayó en la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Huércal de Almería, por su compromiso con la dinamización económica del municipio.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la actuación del Circo Down Asalsido, que ofreció un espectáculo inspirado en The Greatest Showman y logró una gran ovación del público.

Desde la organización se quiso agradecer el respaldo de los patrocinadores que han hecho posible esta edición, entre ellos la Diputación de Almería, Cegid Microdata, La Voz de Almería, Fulgencio Meseguer y Cajamar.

Con esta nueva edición, los Premios AJE Almería reafirman su compromiso con el reconocimiento del talento empresarial y el impulso de iniciativas que contribuyen al desarrollo económico y social de la provincia.