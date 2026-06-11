Inaugurada la nueva aula de tecnología aplicada en FP del IES San Severiano de Cádiz tras 55.000 euros invertidos

El delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Cádiz, José Ángel Aparicio (d), en una visita al aula Ateca del IES San Severiano de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Cádiz, José Ángel Aparicio, acompañado por el concejal de Educación del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Verdulla, ha inaugurado este jueves el Aula de Tecnología Aplicada (Ateca) del IES San Severiano, un espacio destinado a impulsar la innovación metodológica y la transformación digital de las enseñanzas de Formación Profesional en la que se han destinado 55.000 euros.

Las aulas Ateca son espacios de aprendizaje que usan las tecnologías emergentes aplicadas a la enseñanza de FP, para acercar el entorno laboral al alumnado y formarle con las herramientas más innovadoras, como ha definido la Junta en una nota.

Estos espacios integran digitalización, innovación y emprendimiento, fomentando la formación de calidad y la empleabilidad de los jóvenes andaluces.

Durante la visita, José Ángel Aparicio ha destacado que las aulas Ateca constituyen "una herramienta fundamental para seguir avanzando en la modernización de la Formación Profesional andaluza", favoreciendo "metodologías innovadoras y el desarrollo de competencias digitales que mejoran la preparación del alumnado para su incorporación al mercado laboral".

Asimismo, ha señalado que la Formación Profesional es "una prioridad" para la Junta de Andalucía, y que actuaciones como ésta permiten dotar a los centros educativos de recursos tecnológicos avanzados que "acercan los procesos de enseñanza y aprendizaje a la realidad de los sectores productivos".

Por su parte, José Manuel Verdulla ha destacado "la unidad entre administraciones" en materia educativa y ha valorado positivamente la apuesta de la Junta de Andalucía por los centros educativos. Además, ha incidido en reforzar la colaboración para que institutos como éste, "que es un referente en Cádiz, puedan avanzar", algo que "repercute en la ciudadanía gaditana".

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha destinado a esta actuación una inversión de 55.000 euros, financiada a través del Plan Estratégico de Impulso de la Formación Profesional en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. De esta cuantía, 25.000 euros se han empleado en la adecuación del espacio y 30.000 euros han ido destinados a la adquisición de equipamiento tecnológico y mobiliario especializado.

DETALLES DE LA NUEVA AULA ATECA

El Aula Ateca del IES San Severiano cuenta con una superficie de 100 metros cuadrados y dispone de equipamiento tecnológico de última generación, entre el que se incluyen gafas de realidad virtual, impresoras 3D, equipos de croma y plóter de impresión, además de mobiliario flexible orientado al trabajo colaborativo.

El espacio se organiza en cuatro áreas funcionales --Comparte, Investigación, Diseño y Fabricación-- concebidas para favorecer el aprendizaje activo, el trabajo por proyectos y la simulación de entornos profesionales.

Esta infraestructura estará al servicio del alumnado y profesorado de las familias profesionales de Imagen Personal, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Fabricación Mecánica, Electricidad y Electrónica y Administración y Gestión, contribuyendo al desarrollo de competencias profesionales, personales y digitales.

Además, el Aula Ateca nace con vocación de colaboración con el entorno económico y social, favoreciendo la participación de empresas, instituciones y entidades vinculadas al ámbito productivo para reforzar la conexión entre la formación y el empleo.

Con actuaciones como ésta, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional continúa impulsando la modernización de la Formación Profesional andaluza mediante la creación de espacios innovadores que favorecen una enseñanza de calidad adaptada a las necesidades actuales de la sociedad y del tejido productivo.