La Junta adjudica las obras de reforma en el IES Hozgarganta de Jimena (Cádiz) por 480.000 euros

Instituto de Educación Secundaria (IES) Hozgarganta de Jimena de la Frontera (Cádiz). - JUNTA DE ANDALUCÍA

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras de reforma y mejora del Instituto de Educación Secundaria (IES) Hozgarganta de Jimena de la Frontera (Cádiz), que llevará a cabo la empresa NUPREN SL por un importe de 483.447,85 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses.

La actuación tiene como objetivo reparar diferentes patologías que han obligado a acotar zonas y clausurar algunos espacios del centro, como ha indicado la Junta en una nota.

El instituto cuenta con dos sedes y los trabajos se centrarán en la principal, donde se imparten secundaria y bachillerato. En concreto, las obras supondrán la sustitución completa del vallado perimetral, incluyendo la renovación del muro de contención de tierras y la puerta de acceso para vehículos.

Asimismo, se reemplazarán acerados en mal estado y se demolerá un muro de la urbanización para, posteriormente, adecuar la zona sobre la que se levanta.

Tanto en el edificio de aulario como en el salón de usos múltiples se dará solución a las goteras existentes, para lo que se realizará una revisión completa de las cubiertas, se repararán los desperfectos, se retejarán las zonas que lo requieran y se arreglarán los espacios interiores deteriorados por la humedad. En ambos edificios se solventarán también los problemas de fisuras y grietas en fachada.

Por último, se acometerá la reparación y refuerzo del forjado sanitario de la planta baja del edificio principal, a fin de evitar la aparición de nuevas fisuras.

Esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación.