Más de 90 centros docentes de Córdoba han participado en el programa 'aulaDjaque'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa 'aulaDjaque' de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha contado durante el curso pasado con la participación de 92 centros docentes de la provincia de Córdoba, con el objetivo de dar a conocer los beneficios de la práctica y enseñanza del ajedrez en el ámbito educativo.

A este respecto y según ha informado la Junta en una nota, la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha animado a los equipos directivos de los centros a sumarse para el próximo curso a esta iniciativa, que ofrece a los profesores "un aliado pedagógico para convertir el aula en un espacio donde nuestros alumnos tienen la posibilidad de descubrir las potencialidades del ajedrez desde un enfoque transversal, lúdico y creativo".

Los centros que deseen participar en este programa podrán cumplimentar el formulario de solicitud en el plazo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre, una tramitación que pueden realizar a través del Sistema de Información Séneca y donde se puede consultar un tutorial en formato PDF y también en vídeo.

El 'aulaDjaque' propone una práctica docente innovadora que persigue enseñar a pensar a través del ajedrez. El pasado curso 2025/26 fueron más de 1.180 los profesores que participaron en este programa en la provincia que gira alrededor del concepto de ajedrez educativo, es decir, donde el objetivo no es la victoria, sino el aprendizaje. Por eso, el propósito no es enseñar ajedrez en clase, sino transferir al alumnado los valores ético-cívicos del deporte y descubrir las destrezas cognitivas y socio-afectivas que el juego favorece.

El programa ofrece una herramienta metodológica a través del ajedrez para que el profesorado pueda llevar un continuo proceso de implementación en el aula, presentando el juego como un escenario ideal en el que surgen múltiples situaciones que permitirán, desde un enfoque transversal, abordar el currículo, así como distintas situaciones de aprendizaje.

'CONGRESO AULADJAQUE'

Para el próximo curso 2026/27 se ha propuesto la celebración de un 'Congreso aulaDjaque' y como novedad se contempla la realización del concurso 'Corto y Jaque', en el que concursarán vídeo-experiencias grabadas por los alumnos del 'aulaDjaque'.

Además, se programarán la IV edición del 'Torneo Lichess aulaDjaque', un concurso de ajedrez regional y se elaborará un mapa de actuaciones global a partir de las aportaciones de los coordinadores de programa, quienes contarán las dinámicas y actividades que llevan a cabo en la iniciativa 'Pequeños pasos de peón'.

También se mantienen los 'conversatorios virtuales', una formación voluntaria dirigida a los docentes inscritos en 'aulaDjaque' a través de encuentros y diálogos con temáticas como: Mueve pieza en tus clases de Matemáticas, Aplicaciones matemáticas del juego de ajedrez, Juegos sencillos para Matemáticas y Lengua, Ajedrez, Música y Arte o Juegos divertidos para enseñar ajedrez.