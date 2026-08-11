Barbate (Cádiz) plantea convertir el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Los Caños en un espacio público

Archivo - Vista del Ayuntamiento de Barbate.
Archivo - Vista del Ayuntamiento de Barbate. - AYUNTAMIENTO DE BARBATE - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 11 agosto 2026 18:57
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BARBATE (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) ha iniciado los primeros pasos para recuperar el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Los Caños de Meca y avanzar hacia su transformación en un espacio público y comunitario al servicio de vecinos y vecinas de Los Caños, Zahora y Barbate.

En una nota, el Consistorio ha señalado que el edificio "lleva años cerrado y sin uso" y que su recuperación representa "una oportunidad" para crear un nuevo espacio destinado a actividades culturales, educativas, sociales, formativas y ambientales, así como para recuperar la memoria local, impulsar la participación juvenil y fortalecer la vida comunitaria.

Como primer paso, un equipo técnico de arquitectura e ingeniería está realizando una primera valoración del estado actual del edificio, con el objetivo de conocer sus condiciones y necesidades y poder plantear las futuras actuaciones.

El Ayuntamiento quiere que este proceso se desarrolle contando con el territorio y con las personas que puedan aportar sus conocimientos, experiencias o propuestas. Por ello, ha señalado que podrán participar asociaciones, colectivos, vecinos y vecinas, jóvenes y personas vinculadas a la cultura, educación, medio ambiente, oficios, comercio local, turismo responsable o memoria de Los Caños.

En este sentido, durante el próximo mes de octubre está previsto celebrar un laboratorio ciudadano que permitirá comenzar a definir de manera participativa los posibles usos del antiguo cuartel y establecer una primera "hoja de ruta" para su recuperación y puesta en funcionamiento.

El proceso contará con la colaboración de Recetas Urbanas, colectivo especializado en arquitectura social y recuperación comunitaria de espacios; La Mundial Studio, vinculada a la mediación cultural y activación territorial; la Universidad de Cádiz y otros agentes técnicos e institucionales.

Además, el Ayuntamiento estudiará junto a las entidades colaboradoras la posibilidad de optar a futuras convocatorias de financiación de la Comisión Europea, vinculadas a los principios de la New European Bauhaus, que promueven proyectos basados en la sostenibilidad, la inclusión, la cultura y la participación ciudadana.

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha destacado que recuperar el antiguo cuartel de Los Caños es "una oportunidad para devolver a la ciudadanía un espacio que forma parte de nuestra memoria y que puede tener un papel importante en el futuro de Los Caños, Zahora y Barbate".

"Queremos que este proceso se haga contando con los vecinos, asociaciones y colectivos, porque son ellos quienes mejor conocen las necesidades y posibilidades de nuestro territorio", ha afirmado, animando a todas las personas interesadas a participar y aportar sus ideas para "construir entre todos un espacio abierto, útil y al servicio de la ciudadanía ".

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