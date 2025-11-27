La FAMP apoya las zonas industriales porque "son claves" en el desarrollo socioeconómico de los municipios de Andalucía

El alcalde de Guadix, Jesús Lorente, segundo desde la izquierda en la imagen, en las jornadas sobre zonas industriales de la FAMP - FAMP

GUADIX (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado este jueves en Guadix (Granada) una jornada en la que ha mostrado su apoyo a las zonas industriales porque "son claves" para el desarrollo socioeconómico municipal en Andalucía.

La jornada ha abordado el presente y el futuro de estas zonas industriales en Andalucía. La acción formativa se enmarca en el Plan de Formación Continua 2025, organizada por la FAMP junto al Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP).

Ha sido inaugurada por el alcalde de Guadix, Jesús Lorente; el responsable del comisionado especial para la Reindustrialización del Ministerio de Industria y Turismo, Jaime Peris; el secretario general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, José Javier Alonso; el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez; y el coordinador general de la FAMP, Diego Jordano.

En estas zonas, según ha detallado la FAMP en nota de prensa, se concentran la producción, la logística, la transformación y, cada vez más, la innovación. En un contexto de transición digital, energética y medioambiental, se hace imprescindible repensar el papel de estos espacios como motores de competitividad, sostenibilidad y empleo de calidad.

Durante el encuentro, representantes institucionales, expertos del sector, empresarios y agentes del ecosistema industrial andaluz han abordado cuestiones clave como la modernización de infraestructuras, la digitalización, la colaboración público-privada, la atracción de talento y la integración de las zonas industriales en el tejido urbano y social de los municipios andaluces.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha destacado que "las industrias son instrumentos vitales e imprescindibles" para economía de los pueblos y ciudades de Andalucía porque "crean riqueza y fijan población en los territorios" subrayando que "son las empresas las que crean empleos y las administraciones las que debemos apoyar con iniciativas su implicación en la creación de polígonos o zonas industriales, nuestro apoyo es fundamental con ayudas y políticas de fomento industrial". También ha hecho un llamamiento para que el Estado, la Junta, diputaciones, ayuntamientos y empresas privadas vayan de la mano en este proceso de potenciar el tejido industrial andaluz en "una apuesta decidida por una reindustrialización, tam necesaria en la actual coyuntura que vive Europa y España".

Rodríguez ha afeado la ausencia de un plan nacional urgente de inversiones en infraestructuras eléctricas que corrija el actual déficit estructural que sufre la provincia de Granada recordando los 15 años costó que Alhendín, municipio del área metropolitana donde ha sido alcalde, consiguiera un nivel óptimo de energía eléctrica.

Al mismo tiempo, ha pedido mejores conexiones entre parques industriales que permita vertebrar todo el territorio andaluz o la puesta en marcha del ferrocarril Motril a Granada. Por su parte Peris ha asegurado que "hablar de reindustrialización es implicar a todas las Administraciones Públicas y la colaboración pública-privada", destacando que para ello el Gobierno ha aprobado la Ley de Industria y Autonomía Estratégica.

Ha resaltado que esta ley "supondrá un antes y un después" de la industria española, a través de nuevos instrumentos de política y gobernanza industrial, abundando que "aportará modernización, certidumbre y eficiencia. Es una política y estrategia de que requiere el apoyo de los ayuntamientos por ser la administración que mejor conoce el territorio".

Además, ha señalado que la nueva norma incorpora nuevos objetivos alineados con la estrategia industrial europea como la planificación y promoción de una mayor autonomía estratégica, resiliencia, salvaguardia y crecimiento de la base industrial. El impulso de ecosistemas, proyectos tractores y estratégicos.

Por su parte, el secretario general de Industria, Energía y Minas de la Junta, José Javier Alonso, ha resaltado que, recientemente el Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado el Proyecto de Ley de Espacios Productivos para el Fomento de la Industria en Andalucía, "una norma que busca contribuir a mejorar los polígonos industriales de la comunidad tanto en infraestructuras como en servicios y de facilitar la implantación de industria para crear actividad y empleo".

Alonso se ha referido a que en Andalucía se contabilizan 2.379 espacios productivos repartidos en más de 540 municipios andaluces que albergan a 46.500 empresas y 10.000 autónomos, el 16 por ciento del tejido empresarial andaluz y el 22 por ciento de los trabajadores, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Se estima que suponen un 40 por ciento de los polígonos en el ámbito nacional. "Por eso la futura ley no se limita a la mejora de los polígonos, sino que busca llenarlos de industria. Por ello, una de las medidas clave es la creación del espacio industrial protegido, una figura que busca preservar los espacios de alto valor industrial y de elevado impacto económico y social para el territorio donde se ubican y que se beneficiarán de una tramitación administrativa preferente para la implantación de actividades industriales".

Asimismo, ha abogado por un "modelo de gobernanza basado en la colaboración público-privada y en la cooperación entre la Junta de Andalucía y la administración local" para abordar la planificación, gestión y mejora de las infraestructuras y servicios, así como entre empresas para mejorar la coordinación, formación y colaboración en ámbitos como la economía circular o las infraestructuras eléctricas comunes.

El alcalde de Guadix, Jesús Lorente, ha agradecido por su parte a la FAMP por apostar a la creación de espacios y fomentar la reflexión con jornadas como ésta "tan importante para la economía de los municipios andaluces", subrayando que "las zonas industrias son ecosistemas productivos que contribuyen a mejorar la economía y el empleo de calidad".

Lorente ha remarcado que el Ayuntamiento de Guadix trabaja con la Red de Ciudades Industriales de Andalucía lo que "supone hacer patente el compromiso con el desarrollo industrial de los municipios andaluces a través de bonificaciones y ventajas fiscales" vía impuestos sobre Bienes Inmuebles, Actividades Económicas, y Construcciones, Instalaciones y Obras para las empresas industriales que se quieran establecer en esta ciudad granadina.

Ha explicado que, en esta red, los ayuntamientos deben aspirar a reducir los plazos máximos de tramitación para autorizar proyectos industriales, es decir, establecer un compromiso de agilización administrativa, y acompañar o asesorar a los inversores en este camino, además de evaluar y seguir el estado de los espacios productivos de su competencia.

NECESIDAD ELÉTRICA

Sin embargo Lorente ha advertido que, sin disponibilidad de energía eléctrica, en una comarca con el parque eólico de El Marquesado y la central termosolar que "generan mucha más energía eléctrica que demanda nuestro municipio y casi media provincia de Granada, estamos cerrando el paso a las empresas y a iniciativas industriales que desean instalarse en Guadix".

"Por consiguiente, sin electricidad no hay industrias, ni empleos y con el tiempo, tendremos despoblación". Finalmente, el coordinador general de la FAMP, Diego Jordano, ha subrayado que esta jornada ha servido "para reflexionar colectivamente sobre el papel estratégico de las zonas industriales en el desarrollo económico y social de nuestra comunidad".

En este sentido, ha abundado en que Andalucía cuenta con un extenso entramado de polígonos y espacios productivos que "precisan una mayor modernización, nuevas infraestructuras, más conectividad y digitalización: así como nuevos modelos de gestión más colaborativos y eficaces".