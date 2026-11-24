La FAMP presenta los resultados del programa piloto mODiLABS en un seminario de intercambio de conocimientos en Padua (Italia). - FAMP

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha participado en la presentación de los resultados del programa piloto mODiLABS, como parte del proyecto europeo OD4Growth, que financia el Programa Interreg Europe.

Dentro de uno de los seminarios temáticos semestrales para la transferencia de conocimiento, que se ha celebrado en Padua (Italia), organizado por la Región de Veneto, Andalucía, representada por la FAMP, ha expuesto los resultados de los espacios municipales de innovación en torno a los datos abiertos liderada por sus ayuntamientos, según ha informado la FAMP en una nota.

El enfoque mODiLABS promueve la colaboración activa entre cuatro actores clave para el progreso de la sociedad desde una óptica de innovación social: administración pública, tejido empresarial, centros de conocimiento y ciudadanía.

Andalucía cuenta con un escenario "idóneo" para probar este enfoque, gracias a la existencia de infraestructuras públicas dotadas de equipamiento digital, como son la red de Puntos Vuela de Andalucía, dotada de 785 centros que se ubican en municipios de menos de 20.000 habitantes.

De esta manera, la FAMP, consciente del reto que enfrentan los municipios para la digitalización de sus servicios, ha apoyado esta transición con la creación de espacios digitales que fomenten la participación ciudadana y la gobernanza para la gestión urbana, sensibilizando sobre el potencial del uso de los datos abiertos como activo valioso para la resolución de los desafíos colectivos de la sociedad actual.

La presentación realizada por la FAMP en este seminario ha incidido en la necesidad de que desde los municipios se dinamicen los ecosistemas locales que van a permitir trabajar desde el diagnóstico certero que otorgan los datos, apoyado por la participación de los actores relevantes.

Para ello, ha presentado los resultados de los tres laboratorios que han seguido la metodología mODiLABs en los municipios de Alboloduy (Almería), Mengibar (Jaén) y Pilas (Sevilla), que durante cuatro meses han llevado a cabo un programa de actividades de capacitación y co-creación para diseñar una solución basada en datos para un reto específico de cada localidad.

El Programa piloto mODILABs contiene además una serie de recursos formativos que están a disposición de todos los Puntos Vuela de Andalucía, solicitándolos a través del Consorcio Puntos Vuela de Andalucía, actor imprescindible en este clúster de gobernanza formado por el propio consorcio, las Diputaciones Provinciales y la FAMP, con el apoyo de la Agencia Digital de Andalucía, socio asociado de la Federación en el proyecto OD4Growth.

Asimismo, la Agencia Digital de Andalucía también ha participado en este seminario con una ponencia sobre la visión estratégica de la Junta de Andalucía en materia de digitalización y datos abiertos, en la que el director gerente, Raúl Jiménez Jiménez, ha hablado de los retos superados y los próximos hitos en la implantación de la Agenda Digital.

Durante el encuentro en Padua, los socios del proyecto OD4Growth han trabajado igualmente en la definición de la candidatura del proyecto para poder darle continuidad al trabajo emprendido, en el que ha jugado una especial significación el hecho de poder trabajar para fortalecer ecosistemas territoriales de innovación mediante una red europea de laboratorios conectados que puedan llegar a generar mejores servicios públicos, oportunidades empresariales y evidencias para mejorar las políticas de especialización inteligente.

Finalmente, se ha aprobado la fecha de la Conferencia Final del Proyecto que tendrá lugar en Sevilla los días 27 y 28 de enero de 2027. El encuentro en Sevilla permitirá la transferencia de conocimiento y buenas prácticas y fijar la hoja de ruta para optar a la continuidad del proyecto alineándose con el futuro más inmediato que vendrá marcado por el nuevo marco comunitario, que girará en materia de datos abiertos e inteligencia artificial en torno a ampliar el acceso a datos de calidad, simplificar normas y reforzar la soberanía tecnológica europea.