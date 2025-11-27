La FAMP señala al IPBS como "pilar esencial" para garantizar los "servicios sociales de calidad" en Córdoba

Foto de familia en el acto por los 40 años de trayectoria de los Servicios Sociales Comunitarios en la provincia de Córdoba. - FAMP

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Yolanda Sáez, ha recogido este jueves en Córdoba el reconocimiento del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación provincial que se ha entregado a la Junta de Andalucía y a FAMP como entidades imprescindibles para prestar y fomentar los servicios sociales, donde ha destacado que el IPBS ha sido "un pilar esencial" para los municipios cordobeses "garantizando servicios sociales de calidad".

Al acto de reconocimiento y homenaje por los 40 años de trayectoria y andadura de los Servicios Sociales Comunitarios en la provincia de Córdoba han acudido el presidente de la Diputación provincial, Salvador Fuentes; el viceconsejero de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, José Repiso; la diputada de Derechos Sociales y presidenta del IPBS, Irene Aguilera, y el alcalde de Carcabuey y vicepresidente sexto de la FAMP, Juan Manuel Sánchez, entre otras autoridades.

En este contexto, Sáez ha subrayado que recibir este reconocimiento en un aniversario tan significativo, los 40 años de una institución ejemplar en el ámbito de las políticas sociales, "es un honor que nos emociona profundamente y que, al mismo tiempo, refuerza nuestro compromiso con los valores que compartimos: justicia social, dignidad, cercanía y cuidado de las personas".

Al respecto, la secretaria general de la FAMP ha afirmado que "hoy no solo celebramos una trayectoria, celebramos una forma de entender lo público. Durante cuatro décadas, el IPBS ha sido un pilar esencial para los municipios de la provincia de Córdoba, garantizando servicios sociales de calidad, atención cercana y respuestas eficaces para personas mayores, familias vulnerables, personas con dependencia, discapacidad o en riesgo de exclusión".

De igual manera, ha resaltado que "el IPBS no solo ha prestado servicios: ha construido confianza, ha acompañado procesos vitales, ha dignificado realidades difíciles y ha demostrado que los cuidados son una prioridad pública y no una cuestión secundaria."

Sáez ha recordado que "desde la FAMP hemos dado un paso decidido con la puesta en marcha del Laboratorio de los Cuidados, un espacio de innovación pública que tiene como objetivo transformar los modelos tradicionales hacia sistemas más humanos, más sostenibles, más comunitarios y centrados en la persona".

Finalmente, ha invitado a todo el ecosistema municipalista a participar el próximo martes, 2 de diciembre, en Linares (Jaén), en el Congreso 'Innovación local para la Economía de los Cuidados', un espacio de reflexión, intercambio de experiencias.