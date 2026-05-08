La FAMP sitúa a las entidades locales como piezas "clave" para activar redes de apoyo contra la soledad no deseada

Laboratorio de Cuidados de la FAMP. - FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado el seminario 'Soledad no deseada', una sesión online enmarcada en el Laboratorio de Innovación por la Economía de los Cuidados, orientada a profundizar en una realidad cada vez más presente en la sociedad y que interpela de forma directa a las políticas públicas locales.

Desde la FAMP se ha destacado en una nota de prensa que los gobiernos locales son espacios "clave" para detectar necesidades, activar redes de apoyo, promover la participación y desarrollar respuestas adaptadas a cada territorio. Su papel es "fundamental" como administraciones más cercanas a la vida cotidiana de las personas.

En este sentido, la FAMP ha subrayado durante el encuentro la importancia de abordar la soledad no deseada desde una mirada comunitaria, preventiva y de proximidad. Precisamente, el Laboratorio de los Cuidados viene impulsando espacios de reflexión, aprendizaje y trabajo compartido en torno a los cuidados, entendidos no sólo como atención a la dependencia o a la vulnerabilidad, sino también como acompañamiento, generación de comunidad y fortalecimiento de los vínculos sociales.

La sesión ha contado con la participación de Matilde Fernández, presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada de la Fundación ONCE, quien abordó la dimensión de este fenómeno y los principales retos que se plantean desde el ámbito social e institucional. A continuación, Juan López Doblas, profesor titular de la Universidad de Granada, centró su intervención en la relación entre soledad no deseada, vejez y relaciones intergeneracionales.

El seminario permitió situar la soledad no deseada como una cuestión compleja y multidimensional, que no afecta únicamente al plano individual, sino que constituye también un reto colectivo, comunitario e institucional. Aunque puede darse en distintas edades y circunstancias, adquiere especial relevancia en la vejez, donde con frecuencia se vincula a la pérdida de redes, los cambios vitales, las desigualdades, el entorno residencial o la falta de espacios de participación y relación.

La jornada incluyó también un coloquio moderado por la Oficina Técnica del Laboratorio de los Cuidados y un turno abierto de preguntas, que permitió compartir reflexiones, experiencias y propuestas entre las personas asistentes.

Con esta sesión, la FAMP continúa avanzando en una agenda local de los cuidados que sitúa en el centro la dignidad, la autonomía, la participación y el bienestar de las personas, así como la construcción de comunidades más inclusivas, cohesionadas y cuidadoras.

El Laboratorio de los Cuidados es una iniciativa impulsada por la FAMP que actúa como plataforma de innovación pública y social en Andalucía para promover, co-crear y testar soluciones innovadoras en el ámbito de los cuidados, centradas en las personas.

El proyecto articula a entidades locales, administraciones públicas, tejido emprendedor, economía social, pymes, universidades y sociedad civil, y estructura su trabajo en torno a retos como la corresponsabilidad, la soledad no deseada, el envejecimiento activo y la Silver Economy