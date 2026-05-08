Los periodistas Blanca Rodríguez y Fernando García moderarán el próximo lunes el debate a cinco de Canal Sur por el 17M

Los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, el presidente PP-A y actual presidente de la Junta, Juanma Moreno (2d); la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero (2i); el portavoz del grupo parlamentario Vox, Manuel Gavira (c); - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los periodistas Blanca Rodríguez y Fernando García serán los encargados de moderar en Canal Sur Televisión el próximo lunes, 11 de mayo, el segundo y último debate entre los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía de los partidos con representación parlamentaria en la última legislatura, es decir, Juanma Moreno (PP-A); María Jesús Montero (PSOE-A); Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).

Según ha informado Canal Sur en una nota, el debate comenzará a partir de las 21,45 horas y podrá seguirse en Canal Sur Radio y en CanalSur Más, además de por la televisión.

Tal y como está establecido en el Plan de Cobertura electoral, los moderadores darán un 'minuto de plata' en la ronda inicial a cada uno de los participantes y, a continuación, el debate se articulará en torno a tres bloques temáticos.

El primero de dichos bloques es el de 'Economía y empleo'; el segundo, 'Política social, sanidad, vivienda, igualdad, educación y dependencia', y el tercero, 'Gobernanza, financiación autonómica, Andalucía en España y en Europa, transparencia y buena gobernanza'.

Cada candidato dispondrá de cinco minutos de palabra en cada uno de estos tres bloques y, para finalizar, una última ronda de un minuto como cierre del debate.

Previo a este espacio, Canal Sur llevará a cabo un programa especial que servirá de antesala y que estará presentado por Silvia Sanz junto a varios colaboradores.

Tras la finalización, a partir de las 23,15 horas, comenzará una mesa de análisis conducida también por Silvia Sanz en la que participarán Teodoro León Gross, Juan Carlos Blanco, Susana Valdés, Inmaculada Jiménez y Javier Caraballo, que realizarán "una evaluación detallada de todo lo acontecido durante el debate electoral".

Canal Sur Radio ha preparado también un programa especial, presentado por la periodista Natalia Barnés, que contará con la participación de Paco Morón, Quico Chirino y Laura Garofano como colaboradores.

Canal Sur ya emitió este pasado jueves, 7 de mayo, los ocho debates provinciales en los que participaron los cabezas de lista de Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, Granada, Almería y Jaén para debatir sobre temas específicos a nivel provincial, según explican desde la RTVA.

Canal Sur ha activado en su web 'www.canalsur.es' una página especial dedicada a la campaña de los comicios al Parlamento de Andalucía 2026. Además, la plataforma CanalSur Más incorpora un 'Especial Elecciones', con una selección de los principales contenidos electorales, incluyendo los debates provinciales y entrevistas a las formaciones políticas con representación parlamentaria.

