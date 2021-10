Municipios defienden su papel en la vertebración y en la cogobernanza: "Somos Estado"

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) celebra sus 40 años de vida reivindicando el papel de los gobierno locales en la vertebración de España y en la cogobernanza. "Somos Estado. Somos fundamentales y nucleares en el Estado. Somos vertebradores de España", ha asegurado su presidente y alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Así lo ha expresado en la inauguración de la jornada '40 años de la FEMP, proximidad y poder local', que se celebran en Torremolinos (Málaga), y en la que han participado también la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos; el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo; y el presidente de la Diputación malagueña, Francisco Salado.

Caballero ha incidido en que en estos 40 años se ha hecho "una forma de política de relación directa, de diálogo permanente" con los ciudadanos, apuntando que en este tiempo han asentado "una forma de actuar, de gobernar, para entender de todo, de los grandes temas y de los concretos". "Esa la forma de la política total", ha aseverado.

El presidente de la FEMP ha dicho que "es el momento de la demanda de la adecuación de las normas a la realidad". "Hay una realidad de gobierno en las ciudades que no está acompasado en las normas que nos lo reconozcan, en las competencias, financiación, capacidad de diálogo y contacto con otras administraciones", ha dicho.

Al respecto, ha asegurado que los ayuntamientos "no somos una administración supeditada a otras y nosotros queremos ocupar nuestro sitio", considerando que es el momento de "iniciar las grandes reformas, de la segunda gran descentralización desde las comunidades autónomas a las entidades locales".

"Es el momento de la reforma de la ley de bases, de la reforma de la financiación municipal", ha señalado Caballero, insistiendo en avanzar en "el asentamiento para que las leyes cubran nuestra realidad y la financiación cubra nuestra capacidad y deseo de actuar". Además, ha asegurado que los municipios están "en la actuación continua".

Así, ha indicado que mientras en algunas administraciones se habla de poder "en las locales no, en los ayuntamientos hablamos de ciudadanos, de derechos, satisfacer y atender los derechos de los ciudadanos". "Ese es nuestro mensaje y seguirá siendo", ha apostillado, porque "vencemos los problemas y hacemos esta nueva forma de política".

En su intervención, Caballero ha indicado que durante la peor parte de la pandemia "fuimos nosotros los que mantuvimos la moral de nuestra gente y estamos atento a todo".

Por esto, ha reivindicado "nuevos foros y formas, nuevo entendimiento, la cogobernanza a la que se tienen que incorporar nuestros ayuntamientos", instando a que esto "no sea solo una realidad, queremos que sea consolidada en las normas y entonces estaremos por derecho, con voz y con voto".

En cuanto a la financiación, ha dicho que quieren que se inicie la reforma de la financiación local "24 horas antes que la autonómica". "Sabemos que tenemos la mano del Gobierno tendida y la queremos apretar", ha manifestado.

La ministra, por su parte, ha constatado que el Gobierno trabajará para que la FEMP sea entidad de derecho público, algo que "ya está pasando, pero ahora estará constatado por derecho".

Rodríguez ha dicho que esta decisión responde a "la voluntad del Gobierno y de su presidente, Pedro Sánchez, de impulso a la FEMP y proteger su futuro por la lealtad de los ayuntamientos durante la democracia y por su importante papel durante la pandemia y ahora en la recuperación económica y social".

También ha destacado que el ministerio trabaja en un texto legal para modificar la Ley de Bases de Régimen Local en la dirección de "aclarar competencias para los municipios y atender a los de menor población, para combatir el reto demográfico".

Ha destacado las cuatro décadas en la vida pública de la FEMP y ha defendido pertenecer "a un Gobierno profundamente municipalista", apuntando que "los ayuntamientos siguen vertebrando este país como pieza clave para corregir los desafíos territoriales y sociales", punto en el que la entidad "ha sido fundamental en defensa de las entidades locales y de sus ciudadanos".

Por su parte, el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, ha destacado que la decisión de que la FEMP haya decidido conmemorar el 40 aniversario de su constitución en Torremolinos, donde comenzó todo en junio de 1981 y ha reconocido el papel de la entidad "demostrando su eficacia defendiendo los intereses del mundo local por encima de los intereses políticos partidistas", también con motivo de la crisis sanitaria por el COVID-19.

Rodríguez Villalobos ha subrayado que durante el peor momento de la pandemia "una vez más el municipalismo ha estado a la altura de las circunstancias, implementando medidas y soluciones más allá de nuestras competencias".

Ha advertido que aún quedan pendientes asuntos estratégicos para el futuro del mundo local, como la financiación, y ha advertido que "el municipalismo no renuncia a una aspiración eterna, la de distribuir los ingresos del conjunto del país con un reparto que tan bien funciona en buena parte de Europa: 50% de recursos para el Estado, 25% para las comunidades autónomas y 25% para las entidades locales".

Ha avisado de que la recuperación económica y social de España "no puede llevarse a cabo sino desde la cercanía y la inmediatez" para lo que "son necesarias las entidades locales", ha reiterado; al tiempo que ha considerado que la despoblación "es un grave problema pero tiene solución". Por eso, ha abogado por medidas específicas.

Finalmente, ha reclamado la unidad del municipalismo "para seguir trabajando y articulando planes y acciones concretas para las distintas realidades que conviven en España y en cada comunidad autónoma, apostando por seguir trabajando "con diálogo y consenso".

El consejero andaluz de la Presidencia ha asegurado que "la política municipal o es cercana o no es nada, o es diálogo o no es nada, o es 24 horas siete días a la semana o no es nada, o es involucrarse el 500% o no es nada" y ha asegurado que ese municipalismo "lo tiene muy claro el Gobierno andaluz", destacando medidas puestas en marcha al respecto.

Asimismo, Bendodo ha reclamado que se aborde paralelamente la reforma del sistema de financiación autonómica con un nuevo modelo de financiación municipal.

Sobre esto, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha pedido que desde la FEMP y desde las administraciones locales, "desde el municipalismo, se alce la voz, sin distinciones de partidos o ideologías, para que se aborde una financiación local justa", ya que, ha dicho, los ayuntamientos son "la primera puerta a la que tocar, el primer lugar al que acudir ante cualquier dificultad o traba administrativa".

"Los ayuntamientos han evolucionado desde entonces, pasando de ser meros gestores de servicios públicos hasta convertirse en administraciones todoterreno, cada vez con más competencias que, sin embargo, no han venido acompañadas de su financiación correspondiente", ha recalcado.

El alcalde de Torremolinos ha dicho que el propósito de los municipios es "ser una mejor ayuda para esas capas de ciudadanía que son más vulnerables y que más necesitan de nuestro apoyo", poniendo en valor "la figura de la FEMP como catalizador de propuestas y de planteamientos que hacemos desde las administraciones más cercanas".

Asimismo, Ortiz ha reivindicado el papel de Torremolinos en la historia del municipalismo de España, asegurando que ha sido "un largo camino que valoramos y celebramos, pero con la reivindicación de cómo tenemos que continuar y canalizar los recursos para seguir avanzando con una líneas claras de progreso y modernidad para asumir los nuevos retos que nos van llegando".