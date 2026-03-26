Blas Jesús Muñoz realiza la exaltación cofrade de la Fundación Cajasol en Córdoba

Blas Jesús Muñoz ha realizado la exaltación cofrade de la Fundación Cajasol en Córdoba. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Fundación Cajasol en Córdoba ha acogido la exaltación cofrade que ha pronunciado el periodista y cofrade de la capital cordobesa Blas Jesús Muñoz, en un acto que se enmarca en el ciclo 'Tramos de Cuaresma' que la Fundación desarrolla durante este tiempo, previo a la celebración de la Semana Santa en todo el territorio andaluz.

Según ha informado la Fundación Cajasol en una nota, el acto, coordinado y presentado por el periodista Álvaro Pineda, ha contado también con la brillante participación de la Asociación Músico Cultural de Nuetro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora de la Fuensanta, que ha interpretado fragmentos de las marchas 'Requiem', 'Nazareno de la Salud' y 'Al Señor de San Agustín', para finalizar con 'Y se hizo el silencio'.

En su exaltación cofrade, Muñoz ha recorrido la Semana Santa de la ciudad a través de los diversos apartados que le dan forma, abordando en primer lugar a las hermandades que la sustentan, como el alfa y omega de la piedad popular, señalando que "cofradías es el término que lo engloba todo, la vida que renace cada primavera, la ilusión de cada Domingo de Ramos, cuando renace mientras pensabas que ya no volvería jamás", y "la mirada que no le puedes sostener al Cristo de las Penas, mientras Javier Romero da la penúltima orden".

El exaltador ha querido, a su vez, dar relieve a la figura central de las hermandades, en este caso la del nazareno, que "no es una elección ni una dicotomía. Ser nazareno es una decisión, tan íntima como aquella primera vez en que probaste el sabor distinto de la otra piel, la que te hace abandonarte de ti, la misma que te eleva a lo mejor que quieres ser".

Junto a ello, ha aludido a la Semana Santa que se vive en las calles, la del costalero, el capataz y la del músico, dando así paso a un tramo final en la exaltación cofrade en el que ha reconocido el valor sustancial para las cofradías cordobesas, de algunos cofrades y de quiénes se acercan a ellas "en busca de Dios" o a través de la Virgen.