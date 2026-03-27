Una exposición de Fundación Cajasol en Cádiz conmemora el regreso de la Hermandad del Caído a su capilla 18 años después

Vista general de la exposición 'Consummatum est. La Hermandad de Jesús Caído vuelve a su capilla', inaugurada en la Fundación Cajasol en Cádiz. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÁDIZ 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Cádiz ha inaugurado la exposición 'Consummatum est. La Hermandad de Jesús Caído vuelve a su capilla', una muestra que nace con motivo de un acontecimiento esperado durante 18 años por esta cofradía gaditana, como es el regreso a su capilla este próximo Martes Santo.

La muestra, comisariada por Ascensión López Vázquez, se plantea como un homenaje a la hermandad, a su historia reciente y a la memoria emocional que la capilla ha representado, y sigue representando, para varias generaciones de gaditanos, ha indicado Fundación Cajasol en una nota.

'Consummatum est' propone al visitante un acercamiento íntimo al universo simbólico y espiritual de la Hermandad de Jesús Caído, invitándolo a transitar por los recuerdos y vivencias acumulados durante los años de ausencia de su capilla, a redescubrir un templo cuya memoria arquitectónica y devocional muchos desconocen y otros evocan "con profunda emoción", y a adentrarse en los vínculos universitarios y marianistas que han configurado la identidad institucional de la corporación.

La propuesta aborda también la evolución histórica y patrimonial que la hermandad ha experimentado desde su salida provisional hace casi dos décadas hasta este regreso "tan esperado", ofreciendo una mirada a su presente y a su futuro como un proceso de renovación, reencuentro y proyección.

'Consummatum est' no es sólo una mirada a la historia del Caído, es "un recordatorio de la importancia de las cofradías como depositarias de identidad, arte y tradición, y del papel que desempeñan en la construcción de la vida cultural de Cádiz.

El acto de apertura de esta exposición ha contado con la presencia de José Manuel Verdulla, concejal de Hermandades y Cofradías; Casimiro Mantell, rector de la Universidad de Cádiz; en representación de la Hermandad de Jesús Caído se ha contado con la presencia del Padre Rafael Iglesias Calvo, director espiritual, Mauricio García, hermano mayor de la Cofradía, y Pedro Reynoso, hermano mayor honorario y premio Gota a Gota de pasión 2026; y la comisaria de la muestra, Ascensión López Vázquez.

La muestra podrá visitarse en la Fundación Cajasol en Cádiz (Plaza de San Antonio, 14) hasta el 11 de abril de 2026, de lunes a sábado, en horario de 11,00 horas a 14,00 horas y de 16,30 horas a 20,30 horas, con entrada libre.

La Fundación Cajasol ha señalado que con esta muestra pone el broche final a su programa cultural dedicado a la Semana Santa, 'Tramos de Cuaresma', reafirmando su "compromiso" con la puesta en valor del patrimonio cultural y religioso de Cádiz, y dedicando sus espacios a difundir la riqueza, la memoria y el legado de las hermandades de la ciudad.