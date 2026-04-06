Fundación Cajasol se adelanta en Sevilla con 'Preludio de Feria' a la fiesta de abril en el real

Archivo - Cuatro mujeres vestidas de flamenca con mantones en un carruaje a caballo, en foto de recurso. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol vuelve a situarse, un año más, en "la antesala" de una de las grandes citas culturales y sociales de la ciudad con el lanzamiento de 'Preludio de Feria', un ciclo de actividades que, durante dos semanas, convertirá su sede en Sevilla en un "espacio de encuentro entre la tradición más arraigada y las miradas contemporáneas que la mantienen viva".

De este modo, música, moda flamenca, tauromaquia, gastronomía, artesanía y actividades familiares conforman una programación diversa y transversal con vocación de convertirse en un referente previo a la Feria de Abril, tal como señala la fundación en una nota de prensa.

En este sentido, el ciclo arranca este martes, 7 de abril, con el encuentro 'El toro y la filosofía', un mano a mano entre Sebastián Castella y Víctor Gómez Pin que propone una "reflexión profunda y abierta" sobre la tauromaquia desde el pensamiento y la experiencia, dando paso el 8 de abril al 'X Concierto de Exaltación de la Cultura Taurina, Una historia de toreros', interpretado por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla junto a Eva Tenorio y Álvaro Díaz.

La programación taurina se completa el 9 de abril con la cata de vinos '5 vinos para una Feria 5 estrellas', presentada por Iván Llanza, director de la Fundación Osborne, en una experiencia que une tradición, excelencia y cultura del vino.

La segunda semana del ciclo amplía su foco hacia otros "lenguajes fundamentales" de la Feria de Abril. Así, el 13 de abril se celebrará la presentación del libro 'El campo bravo en Andalucía', de la firma Arjona, junto a una 'masterclass' de bulerías flamencas de Jerez a cargo de Fernando Jiménez.

Un día más tarde, el martes, el protagonismo será para la imagen y el estilo, con dos clases magistrales de estilismo y maquillaje para eventos con inspiración flamenca impartidas por Doble Erre, "pensadas para reinterpretar los códigos tradicionales desde una estética contemporánea".

En palabras del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, "con 'Preludio de Feria' se quiere ofrecer una mirada amplia y actual a nuestras tradiciones, demostrando que pueden dialogar con la modernidad sin perder su esencia. Este ciclo es una apuesta decidida por la cultura andaluza entendida como algo vivo, que se renueva y se proyecta hacia el futuro".

La moda flamenca ocupará un lugar destacado el 15 de abril con 'Sevilla Couture', un desfile protagonizado por Nicolás Montenegro y Rocío Osorno, en colaboración con la revista Vanitatis, que pone en valor el talento creativo y la proyección actual del diseño andaluz.

A esta cita se suma, el 17 de abril, la fiesta de la revista 'Woman: El lujo de la primavera', que consolida a la Fundación Cajasol como "escenario privilegiado" para los grandes eventos culturales y sociales de la ciudad.

Para Pulido, "todas estas actividades reflejan una manera de cuidar nuestras tradiciones desde el respeto, pero también desde la innovación. La Feria de Abril es mucho más que una semana de fiesta: es cultura, es industria creativa, es patrimonio, y desde la Fundación Cajasol queremos contribuir a su difusión y evolución".

El ciclo se abre también al público familiar el 18 de abril, con talleres infantiles y familiares de pintura sobre abanicos, flores de papel, cajón flamenco y palmas, acercando a los más pequeños a los elementos esenciales de la cultura ferial.

Como broche final, el 19 de abril, el espectáculo de sevillanas 'Nunca me olvides', a cargo de Sandra Carrasco y David de Arahal, pondrá el cierre musical a dos semanas de intensa actividad cultural. "'Preludio de Feria' nace con la intención de quedarse, de crecer y de seguir enriqueciendo la vida cultural de Sevilla en los años venideros", concluye Pulido, "porque solo desde el conocimiento, la participación y la creatividad podemos garantizar la pervivencia de lo que nos define".