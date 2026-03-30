Fundación Cajasol apoya a la Vera Cruz de Castro (Córdoba) para dotar al paso de Jesús Preso de nuevos candelabros

Antonio Pulido (centro), con responsables de la hermandad, ante el paso de Jesús Preso de Castro del Río. - FUNDACIÓN CAJASOL

CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

La Fundación Cajasol ha firmado un acuerdo de colaboración con la Hermandad de la Santa Vera Cruz de Castro del Río (Córdoba), la corporación más antigua de la localidad, fundada en el siglo XVI, para llevar a cabo el proyecto de creación de los nuevos candelabros arbóreos de guardabrisas destinados al paso de misterio de Nuestro Padre Jesús Preso.

Según ha informado la Fundación Cajasol en una nota, el acuerdo ha sido suscrito ayer Domingo de Ramos por el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y por el albacea mayor de la Venerable Cofradía y Hermandad de la Santa Vera Cruz, Rafael Jiménez.

Este proyecto artístico, aprobado por la junta de gobierno de la cofradía y ratificado por el cabildo ordinario de hermanos, ha sido encargado al imaginero y artista cordobés Jorge Domínguez Conde, quien realizará seis piezas talladas en madera de cedro real y doradas en pan de oro de 24 kilates.

El diseño, "realizado en un estilo barroco de línea clásica, se integra con naturalidad en la estética del paso, reforzando la sintonía estilística con los criterios artísticos presentes en las obras de los maestros Amadeo Ruiz Olmos y Andrés Valverde Luján".

Los nuevos candelabros sustituirán a los actuales faroles de orfebrería y "aportarán una iluminación más cálida, expansiva y adecuada para resaltar la expresividad del misterio durante la noche del Jueves Santo". La disposición de los guardabrisas y la elevación de los puntos de luz permitirán "realzar, tanto la imagen titular, como las figuras secundarias, mejorando la lectura visual de la escena".

La hermandad ha expresado su "profundo agradecimiento" a la Fundación Cajasol, cuya "sensibilidad hacia la conservación del patrimonio sacro ha hecho posible que esta obra, largamente deseada por la corporación, pueda convertirse en una realidad patrimonial de gran relevancia para Castro del Río".

Con este acuerdo, la Fundación Cajasol refuerza su "compromiso con la protección y promoción del patrimonio cultural andaluz, apoyando iniciativas que contribuyen a preservar las tradiciones y manifestaciones artísticas de nuestra tierra".