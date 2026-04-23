Fundación Cajasol clausura en Huelva 'Huelveñas' como "espacio de encuentro sobre presente y futuro de la mujer

Clausura del ciclo 'Huelveñas' en la Fundación Cajasol. - SERGIO BORRERO-'HUELVEÑAS'

HUELVA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha clausurado el ciclo de conferencias 'Huelveñas, Mujeres de Huelva, hablando de Huelva' con la celebración de su segunda y última sesión, organizada junto a la empresa de comunicación y responsabilidad social Conectados.

Según ha indicado la organización en una nota de prensa, la iniciativa ha vuelto a poner en valor la mirada femenina sobre la ciudad a través de la experiencia, la trayectoria y la voz de mujeres onubenses. El acto, celebrado en la Sala El Comercial, registró una "notable" afluencia de público, consolidando el interés que ha despertado este ciclo como "espacio de encuentro, reflexión y diálogo en torno al presente y futuro de Huelva".

Con la periodista Ana Gil de nuevo como conductora y con la actuación musical de Ana Bernal, María José Mato, guitarra y Toni Rodríguez en la percusión, en esta segunda sesión han participado Francisca de los Santos, 'Mari Paqui', empresaria del sector de la peluquería; Ana Báez, arquitecta y funcionaria; Anabel Blandón, trabajadora social, y Pilar Vizcaíno, abogada, quienes han ofrecido testimonios marcados por la experiencia personal y el compromiso con la ciudad.

Durante su intervención, Francisca de los Santos, 'Mari Paqui', puso en valor "la valentía de emprender en una época especialmente compleja para las mujeres", recordando su papel como fundadora de la Asociación de Mujeres Empresarias de Huelva.

Asimismo, destacó el componente humano de su profesión, afirmando que la peluquería ha sido para ella "psicología pura, un espacio de escucha y cercanía".

También evocó la evolución social de Huelva con la llegada de nuevas poblaciones con la llegada del Polo Químico, "que llegaron a Huelva y nunca más se fueron" y compartió anécdotas de su trayectoria profesional, vinculadas al Festival de Cine Iberoamericano y a su trabajo con figuras destacadas como la infanta Cristina.

Por su parte, Anabel Blandón ofreció un emotivo testimonio de vida, subrayando los avances logrados en la ciudad en materia de discapacidad, al tiempo que hizo un llamamiento a "seguir trabajando en la accesibilidad universal y sobre todo la adaptación de todas las discapacidades".

También destacó el papel de las asociaciones vecinales como redes de apoyo entre mujeres con un papel "casi terapéutico" y puso en valor "el carácter alegre y empático de Huelva", apostando por la colaboración colectiva para construir una sociedad más inclusiva.

Asimismo, Ana Báez defendió, desde su experiencia en la función pública y la arquitectura, la "necesidad de mantener una visión centrada en las personas". Apostó por una arquitectura y un urbanismo "más humanos, alejados de protagonismos individuales y orientados al bienestar colectivo".

En este sentido, destacó que Huelva ya reúne características propias del modelo de "ciudad de los 15 minutos" por las que están luchando ciudades como París, subrayando su "potencial como ciudad de oportunidades e invitando a superar complejos para avanzar en su desarrollo". Finalmente, Pilar Vizcaíno incidió en su vocación jurídica y su compromiso social, influenciada por referentes personales como su padre y el fundador de su colegio, 'Las esclavas', Marcelo Espínola y su trayectoria en entidades como Cáritas.

Además, defendió la "importancia" de combatir las causas de la pobreza y reivindicó el derecho universal a la defensa, apelando a "no dar nada por perdido". En su intervención, definió Huelva como una ciudad con "chispa, con brillo" y "un lujo para vivir", aunque señaló "la necesidad de seguir avanzando para responder a las demandas de las nuevas generaciones".

Todas las participantes coincidieron en destacar el "papel fundamental" de las mujeres en la evolución y construcción de la identidad onubense, aportando una visión plural y enriquecedora desde distintos ámbitos profesionales y vitales.

Este encuentro ha servido como cierre de un ciclo desarrollado los días 15 y 22 de abril, que en su primera sesión contó con la participación de la presidenta de la Federación de Peñas Flamencas de Huelva, Victoria Prieto; la directora del CEIP Andalucía, Cinta Betanzos; Elena Márquez, fotógrafa; y Rosa María Giles, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Huelva.

El ciclo 'Huelveñas' se consolida así como una propuesta que apuesta por "visibilizar el talento local y fomentar una mirada comprometida con la igualdad, la cultura y el desarrollo social". Con esta iniciativa, la Fundación Cajasol reafirma su compromiso con la promoción de espacios que fortalecen el tejido social y cultural de la provincia, dando voz a mujeres que contribuyen activamente a construir el presente y el futuro de Huelva.