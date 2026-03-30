Fundación Cajasol finaliza 'Tramos de Cuaresma' en Huelva con dos talleres y últimos días de exposición

Archivo - Cartel de 'Tramos de Cuaresma'. - FUNDACIÓN CAJASOL - Archivo

HUELVA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Cajasol en Huelva finaliza esta semana su ciclo dedicado a la Semana Santa, 'Tramos de Cuaresma' con dos talleres, además de que hasta el 1 de abril se puede visitar la exposición '50 años de las cuadrillas de costaleros en Huelva'.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el ciclo 'Tramos de Cuaresma' finaliza esta semana con dos talleres de cocina familiar, para los que aún quedan plazas libres. Así este martes, 31 de marzo, tiene lugar el taller de rosquillas de naranja y canela, mientras que el miércoles, 1 de abril, será el dedicado a magdalenas de naranja y almendra. Aquellas personas que quieran asistir, pueden inscribirse en confirmacioneshuelva@cajasol.com y los talleres se realizan en el

Por otro lado, esta semana también serán los últimos días para visitar la exposición '50 años de las cuadrillas de costaleros en Huelva'. Concretamente, permanecerá abierta en la Sala El Comercial hasta el día 1 de abril.

FESTIVAL ATLÁNTICA

Por otro lado, y en paralelo a la programación de Semana Santa, Fundación Cajasol ha anunciado que en los próximos días se iniciará una nueva edición del Festival Atlántica. Así, los días 10 y 11 de abril se realizará un encuentro iberoamericano dedicado a la literatura de fantasía, ciencia ficción y terror, organizado por la Fundación Cajasol y la Asociación Literaria Onubense Atlántica.

Además, en el marco de este festival literario, se ha convocado el I Certamen de Microrrelatos, que busca fomentar la creación literaria y descubrir nuevas voces dentro de los géneros de lo imaginario. Abierto a la participación de todos los autores que deseen presentar sus textos a través del formulario oficial habilitado por la organización y que se puede encontrar en sus redes sociales.

El plazo de recepción de originales permanecerá abierto hasta el 31 de marzo de 2026 a las 23:59 (hora peninsular española). El tema sobre el que deberán versar los textos es 'lo que nos hace humanos'.

Un jurado especializado seleccionará entre entre y 20 microrrelatos finalistas, cuyos autores serán invitados a participar en una maratón de lectura de microrrelatos que tendrá lugar durante el festival, en concreto, el próximo 11 de abril en Huelva. El microrrelato ganador se anunciará durante la maratón, y recibirá un premio de cien euros en libros en la librería Baobab, colaboradora del evento.

Con esta convocatoria, el festival refuerza su compromiso con la creación literaria y la promoción de la narrativa breve en el ámbito de la literatura escrita en castellano, invitando a los participantes a explorar, desde la imaginación, los límites de lo fantástico.