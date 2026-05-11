Fundación Cajasol y Fundación Antonio Gala refuerzan su colaboración con un nuevo convenio para 2026

Responsables de la Fundación Cajasol y Fundación Antonio Gala en la firma del convenio. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol y la Fundación Antonio Gala han firmado un nuevo convenio de colaboración para el desarrollo conjunto de diversas iniciativas culturales a lo largo de 2026. El acuerdo ha sido suscrito recientemente en la sede de la Fundación Cajasol en Córdoba por sus respectivos presidentes, Antonio Pulido y Francisco Moreno.

Tal y como ha indicado la Fundación Cajasol en una nota, entre las principales acciones contempladas en este convenio destaca la celebración de la sexta edición del Gala Fest, Festival de Música de Cámara de Córdoba, que tendrá lugar del 10 al 14 de junio en la sede de la Fundación Antonio Gala.

Este ciclo se ha consolidado como una de las citas musicales más relevantes del calendario cultural cordobés, reuniendo a destacados intérpretes en un entorno de especial valor artístico.

Asimismo, el acuerdo recoge la colaboración en los actos conmemorativos del XXV aniversario de la Fundación Antonio Gala, previstos para el mes de noviembre de 2026. Esta efeméride pondrá en valor la trayectoria de la institución y su contribución al impulso de la creación literaria y artística en Andalucía.

Por último, el convenio contempla el apoyo al programa de residencias artísticas de la Fundación Antonio Gala, que actualmente concluye su XXIV promoción. Esta iniciativa, orientada a jóvenes creadores, constituye uno de los pilares fundamentales de la entidad y un referente en el fomento del talento emergente.

Con esta firma, la Fundación Cajasol reafirma su compromiso con la promoción cultural y respalda la labor de la Fundación Antonio Gala, que ya ha iniciado el proceso de selección de su XXV promoción, consolidando su papel protagonista en la vida cultural de Córdoba y Andalucía.