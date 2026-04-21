Fundación Cajasol y Fundación FOE se unen para el fomento de la cultura emprendedora en estudiantes de Huelva

La presidenta de la Fundación FOE, María Teresa García (derecha), y la delegada en Huelva de la Fundación Cajasol, Matilde Valdivia. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación FOE y la Fundación Cajasol han firmado un acuerdo de colaboración para la segunda edición del Programa para el Fomento de la Cultura Emprendedora, una iniciativa que tiene como objetivo principal fomentar el espíritu emprendedor entre el alumnado de los últimos cursos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional de Huelva.

Según han indicado ambas entidades en nota de prensa, la presidenta de la Fundación FOE, María Teresa García, y la delegada en Huelva de la Fundación Cajasol, Matilde Valdivia, han firmado esta colaboración para el impulso de un programa que la FOE llevó a cabo el pasado curso escolar, con "gran éxito" de participación de los centros educativos.

En esta nueva edición, el programa recorrerá seis centros educativos de Huelva acercando al alumnado el testimonio de profesionales y empresarios de éxito, que a través de charlas motivacionales compartirán sus experiencias personales. Los temas abordados se centrarán en liderazgo, motivación y formación, claves esenciales para quienes decidan emprender su propio camino profesional.

Con esta iniciativa, ambas fundaciones reafirman su compromiso con la promoción del emprendimiento juvenil y con la formación de futuros profesionales capaces de generar valor y contribuir al desarrollo económico y social de la ciudad.