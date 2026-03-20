Cartel de reparto del itinerario 'Gota a Gota' en Huelva. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Huelva encara la próxima semana la recta final de su ciclo 'Tramos de Cuaresma' con nuevas actividades de este ciclo antes de alcanzar la Semana Santa.

Así, según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el próximo lunes 23, a las 19,00 horas, se grabará en la Sala El Comercial, la quinta entrega del videopódcast 'El Tramo' de la mano del periodista José Angel González. Puede asistirse como público, ya que la entrada es libre.

Por otro lado, el 24 de marzo, a las 19,00 horas, en la sede de la fundación, se presentará el libro de poemas 'Décimas de Parasceve'. Un poemario escrito por el historiador y poeta onubense Manuel José de Lara dedicado a la Semana de Pasión y ha sido editado por 'Los Papeles del Sitio'

Asimismo, el 25 de marzo a las 19,30 horas, tendrá lugar un pasacalles de la Banda de Música de la Santa Cruz, que comenzará en la plaza de Las Monjas y terminará en la sede El Comercial. Una vez finalizado, se repartirán los itinerarios de Semana Santa 'Gota a Gota', editados por la fundación.

Por otro lado, hasta el 1 de abril se puede visitar en la Sala El Comercial la exposición '50 años de las cuadrillas de hermanos costaleros en Huelva', que reúne fotografías y documentos de la historia de medio siglo de cuadrillas de hermanos costaleros en Huelva. El horario es de lunes a viernes, de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, los sábados en horario de mañana, y domingos y festivos cerrados.

OTRAS ACTIVIDADES

Por otro lado, y al margen de la programación especial de Cuaresma, el martes, 24 de marzo, comienza el club de lectura 'Letra Viva', coordinado por Estrella Villalba, y que comenzará con el libro 'La extraña desaparición de Esme Lennox' de la autora Maggie O' Farrell.

Por último, el miércoles 25 tendrá lugar la última sesión del III Ciclo Mujeres en Escena, que estará protagonizada por Elia Tralará y la obra 'Quién demonios en Blancaflor', un relato de magia, misterio, romance, peligros y persecuciones, como una película de acción. Blancaflor es un cuento moderno de hace siglos. Se desarrollará, a partir de las 20,00 horas, en la sede de Fundación Cajasol.