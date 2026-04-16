La Fundación Cajasol inaugura el ciclo 'Huelveñas' para destacar "el papel activo" de las mujeres de Huelva

La Fundación Cajasol ha inaugurado el ciclo de conferencias 'Huelveñas: Mujeres de Huelva, hablando de Huelva'. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha inaugurado el ciclo de conferencias 'Huelveñas: Mujeres de Huelva, hablando de Huelva', una propuesta que nace con vocación de convertirse en espacio de encuentro, memoria y reflexión sobre la ciudad, contada desde la experiencia de sus protagonistas femeninas.

Según ha indicado la organización, el salón de actos de la fundación acogió este miércoles la primera sesión en "un ambiente cercano y participativo, donde la palabra fue tejiendo un relato colectivo de vivencias, compromiso y pertenencia".

Con la periodista Ana Gil como conductora y con la actuación musical de Ana Bernal, María José Mato, en la guitarra, y Toni Rodríguez en la percusión, se desarrolló una mesa redonda con cuatro voces con trayectorias diversas, pero "profundamente arraigadas" a la ciudad. Así, protagonizaron este encuentro la presidenta de la Federación de Peñas Flamencas de Huelva, Victoria Prieto; la directora del Colegio Público Andalucía, Cinta Betanzos; Elena Márquez, Capturolavida fotógrafa y Rosa María Giles, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Huelva.

A través de sus intervenciones, no solo compartieron experiencias personales y profesionales, sino que fueron dibujando la evolución de la ciudad, sus transformaciones y los desafíos aún pendientes. Hubo espacio para la emoción, pero también para la reivindicación, en un relato coral que evidenció el papel activo de las mujeres en la construcción del tejido social y cultural onubense.

Desde el ámbito cultural, Victoria Prieto puso el acento en "la lucha" por abrir espacios en el mundo del flamenco. "Durante mucho tiempo fue un entorno muy masculinizado, pero hemos conseguido que las mujeres tengamos nuestro lugar. Crear una peña flamenca femenina fue un paso importante para demostrar que también podíamos liderar y preservar nuestra tradición. El flamenco en Huelva ha sido una puerta abierta para muchas mujeres en Huelva", remarcó.

En el plano académico, Rosa María Giles reivindicó el compromiso de las nuevas generaciones, desmontando estereotipos. "El alumnado de hoy está implicado y tiene inquietudes. Además, la Universidad de Huelva lleva en su ADN una historia de lucha colectiva de la ciudadanía, lo que hace que sea una institución muy querida y respaldada", señaló.

Además, Giles subrayó también el avance de la mujer en la Universidad de Huelva, reflejado en el crecimiento del número de doctoras, además de haber contado durante muchos años con una rectora.

La mirada artística llegó de la mano de Elena Márquez, quien describió la ciudad como "una fuente constante de inspiración". "Huelva es un lienzo. Puedes capturarla a cualquier hora del día y siempre tiene algo que ofrecer".

La fotógrafa destacó además el impacto de su trabajo en redes sociales. "Me emociona saber que hay personas que han decidido visitar Huelva después de ver una fotografía mía. Es una forma de mostrar al mundo lo que somos", indicó.

Desde el ámbito educativo y social, Cinta Betanzos puso en valor el trabajo en red de la mujeres en Huelva y el papel de la educación como motor de transformación. "En Huelva hemos avanzado mucho en la colaboración entre mujeres. En barrios como el Distrito V lo vemos claramente, sumando, crecemos".

Betanzos incidió en la "importancia" de los centros educativos como "espacios clave" para la integración y el desarrollo, "especialmente en contextos más vulnerables y sobre todo como elementos claves para el desarrollo de los barrios de la ciudad".

El encuentro dejó patente que la historia de Huelva no puede entenderse sin la aportación de sus mujeres, cuyas trayectorias atraviesan generaciones y ámbitos diversos, contribuyendo de forma decisiva al desarrollo colectivo.

Este ciclo, impulsado por la Fundación Cajasol, continuará el próximo 22 de abril, a las 19,30 horas, en la Sala El Comercial, con una segunda sesión que contará con nuevas protagonistas: Francisca de los Santos, Ana Báez, Anabel Blandón y Pilar Vizcaíno.

Con esta iniciativa, la Fundación Cajasol refuerza su compromiso con la cultura, la igualdad y la promoción del talento local, generando espacios que invitan a escuchar, compartir y reconocerse en una historia común.