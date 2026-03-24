Fundación Cajasol inaugura en Córdoba el primer 'Memorial Juan Luis Seco' póstumo y 'Dioramas de Pasión'

Una mujer observa una de las obras de la muestra 'Dioramas de Pasión'. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha inaugurado en su sede de Córdoba las dos exposiciones que clausuran el ciclo 'Tramos de Cuaresma' en la capital cordobesa, en este caso mediante una propuesta singular, la que supone el diálogo entre la memoria fotográfica cofrade y la recreación volumétrica de la Pasión.

Así y según ha informado la Fundación Cajasol en una nota, en su sede de la Ronda de los Tejares, 32 de Córdoba han abierto sus puertas el 'Memorial Juan Luis Seco. XLIV Concurso de Fotografía de la Semana Santa de Córdoba', que constituye la primera edición celebrada a título póstumo del fotógrafo fallecido en julio de 2025, y 'Dioramas de Pasión', una muestra que aplica tecnología de impresión en 3D al arte belenista, para dar vida a diez escenas del drama de la Pasión.

Al acto de apertura, celebrado ayer lunes, han asistido el delegado de la Fundación Cajasol, Juan Manuel Carrasco; el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, Manuel Murillo, y el presidente de la Asociación Cultural Belenista de Córdoba, Javier Barcones.

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba rindió este año un homenaje especial a Juan Luis Seco de Herrera (1964-2025), un fotógrafo autodidacta que supo captar la esencia más íntima de las celebraciones y tradiciones cofrades. Vinculado durante décadas al mundo de las hermandades, fue referente para varias generaciones de aficionados y profesionales de la fotografía cofrade, y su fallecimiento el pasado verano motivó que esta convocatoria, en su edición número 44, adoptara su nombre como memorial permanente.

La muestra reúne 51 obras dedicadas a las hermandades y cofradías de Córdoba y su provincia, y construye, en palabras del presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, "un relato colectivo en el que se entrelazan arte, fe y tradición".

Entre las imágenes presentes figuran instantáneas del Magno Vía Crucis de la Diócesis de Córdoba, celebrado el pasado 11 de octubre con motivo del VI Centenario del primer Vía Crucis de Occidente, instaurado por el beato Álvaro de Córdoba en Scala Coeli, y que congregó 35 pasos procedentes de la capital y de distintas localidades de la provincia.

Por su parte, frente al instante detenido por el objetivo, 'Dioramas de Pasión' despliega un recorrido escultórico en tres dimensiones. Organizada por la Asociación Cultural Belenista de Córdoba en colaboración con la Fundación Cajasol, la exposición aplica la técnica belenista al relato de la Pasión mediante figuras elaboradas con impresión 3D por Copycor3d y el artista Luis Toledano.

Las diez escenas que componen el itinerario abarcan desde la 'Entrada triunfal' hasta el 'Traslado hasta el sepulcro', pasando por la 'Oración en el huerto', el 'Prendimiento', 'Jesús ante Caifás', la 'Presentación al pueblo', la 'Coronación de espinas', el 'Despojado de sus vestiduras', escena que evoca el misterio de la Hermandad de la Paz y Esperanza de Córdoba, la 'Conversión del buen ladrón' y la 'Buena muerte'. La muestra es, según la describe su propio texto, "una de las citas imprescindibles de la Cuaresma cordobesa".

El ciclo 'Tramos de Cuaresma' reúne cada año la programación cultural de la Fundación Cajasol en torno a la Pasión en sus sedes de Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva y Jerez. Con estas dos inauguraciones, la edición cordobesa de 2026 llega a su fin. Ambas exposiciones permanecerán abiertas hasta el próximo 5 de abril en horario de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, con entrada libre.