La Fundación Cajasol inicia en Huelva una nueva edición de su ciclo Alegrías de Pentecostés

Cartel de conferencia 'Al compás del camino'. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol, en coordinación con la Hermandad del Rocío de Huelva, comienza este viernes con el ciclo Alegrías de Pentecostés, con el que la entidad dedica un espacio para la profundización y estudio de todos aquellos aspectos que reúne la devoción a la Blanca Paloma. Estas acciones continuarán la semana que viene con

Según ha indicado en una nota de prensa, este viernes se inaugura en la Sala El Comercial, la primera de las actividades de este ciclo, que se extenderán hasta el 13 de mayo, concretamente, la exposición de fotografías 'El Camino Rociero de Huelva'.

Esta muestra está integrada por 15 obras seleccionadas a través del concurso convocado para elegir la imagen del cartel de la romería 2026 de la Hermandad. En dicho concurso ha participado la Asociación Huelva y sus fotógrafos.

La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de mayo, con entrada gratuita, de lunes a sábados, de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas.

Las actividades continuarán el 20 de abril con la mesa redonda 'Los santeros de la Virgen' que reúne a santeros almonteños de la Virgen del Rocío para abordar su vínculo con la imagen más venerada del mundo rociero. Al día siguiente, 21 de abril, Alonso Sánchez Martín presentará su trabajo de investigación becado por la Fundación Cajasol en la conferencia 'Al compás del camino'. La sevillana y la música rociera en Huelva como expresión de fe y cultura popular, que explora la relación entre identidad territorial, música y devoción popular.

La programación continúa el 28 de abril con la mesa redonda 'La influencia de la Hermandad del Rocío de Huelva en la creación de otras hermandades rocieras de la provincia', en la que intervendrán representantes de distintas filiales onubenses. El 5 de mayo, la jornada 'La pérdida de señas de identidad rocieras derivadas del progreso actual', que abrirá un debate sobre el impacto de la modernidad, las ordenanzas municipales y la nueva legislación en las tradiciones del camino.

El ciclo concluirá el 13 de mayo con la presentación del libreto de horarios e itinerarios de las hermandades rocieras de Huelva, amenizada por los coros jóvenes de Huelva y Emigrantes. Todos los actos se celebran en la Sala El Comercial de la Fundación Cajasol en Huelva a las 20,30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

OTRAS ACTIVIDADES

Además, la agenda cultural de la Fundación Cajasol para la próxima semana la completa la segunda sesión del ciclo 'Huelveñas' que contará con Francisca de los Santos (Maripaki), Anabel Blandón (trabajadora social), Ana Báez (arquitecta) y Pilar Vizcaíno (abogada). Esta actividad se desarrollará en la Sala El Comercial, a las 19,30 horas.

Por otro lado, el 23 de abril, a las 19,00 horas, la sede de la fundación acoge la conferencia 'Pasado, presente y futuro de la minería con m de mujer', impartida por Ana Bautista Oriola y organizada por la Asociación Amigos del Museo Onubense.