Fundación Cajasol reconoce la trayectoria de Pedro Reynoso, hermano mayor honorario del Caído de Cádiz

El presidente del Consejo de Hermandades de Cádiz, Juan Carlos Jurado, la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, y la delegada de la Fundación Cajasol en Cádiz, María del Mar Díez, junto a Reynoso Román, hermano mayor honorario del Caído - FUNDACIÓN CAJASOL

CÁDIZ 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha entregado el Premio Gota a Gota de Pasión 2026 a Pedro Reynoso Román, hermano mayor honorario y medalla de oro de la Cofradía de Penitencia de Jesús Caído y María Santísima del Carmen de Cádiz, en reconocimiento a su trayectoria.

El acto, celebrado con el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz y conducido por Mayte Huguet Carrasco, ha reunido este pasado miércoles por la noche a la comunidad cofrade gaditana en uno de los momentos centrales de la programación de Tramos de Cuaresma en la ciudad, ha indicado Fundación Cajasol en una nota.

Reynoso Román representa, según se ha apuntado, "una forma de entender la hermandad que se mide en décadas de presencia silenciosa y constante".

Hermano mayor en dos etapas distintas de la cofradía del Caído, ha formado parte de su Junta de Gobierno en múltiples ocasiones y colabora en la actualidad con el Consejo de Hermandades de Cádiz, donde integra la comisión organizadora de la fiesta del Corpus. A sus 81 años, sigue vistiendo el hábito en la procesión del Martes Santo.

La glosa del homenajeado ha corrido a cargo de Rafael Iglesias Calvo, director espiritual de la Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de los Desamparados de Cádiz.

El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz, Juan Carlos Jurado, y la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, han dedicado unas palabras de reconocimiento al premiado, en las que han destacado su trabajo y dedicación por las hermandades de Cádiz.

La delegada de la Fundación Cajasol en Cádiz, María del Mar Díez, ha enmarcado el galardón en la voluntad de la entidad de "dar relieve" al trabajo de quienes sostienen las hermandades desde dentro.

"Hemos querido resaltar esa pertenencia, ese sentido de formar parte de una hermandad, esa labor diaria y año tras año", ha señalado, repasando la nómina de reconocidos en ediciones anteriores, como han sido los artesanos Luis González Rey y Juan Carlos Romero, la Banda de la Virgen del Rosario, el periodista Juan Manzorro, el capataz José Luis Pájaro o el propio Consejo de Hermandades.

En todos ellos, como en Reynoso Román, la Fundación ha querido honrar el tejido humano e institucional que hace posible la Semana Santa gaditana.

El Premio Gota a Gota de Pasión es el galardón con el que la Fundación Cajasol distingue cada Cuaresma en sus sedes a quienes han dejado una huella singular en la vida cofrade de su ciudad. Su entrega constituye el punto central de Tramos de Cuaresma, el ciclo con el que la entidad acompaña la tradición de la Semana Santa en Cádiz, Córdoba, Huelva, Jerez y Sevilla.