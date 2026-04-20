Fundación Cajasol reúne a más de 130 voluntarios en el almuerzo solidario de su Caseta de la Feria de Sevilla

Fundación Cajasol celebra en su Caseta de Feria su tradicional almuerzo solidario. - CAJASOL

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Caseta de la Fundación Cajasol en la Feria de Sevilla ha sido este lunes, 20 de abril, escenario de uno de los encuentros más significativos de esta semana: el tradicional almuerzo solidario que la entidad organiza cada año con colectivos sociales de la ciudad, "reafirmando así su compromiso con la inclusión, la convivencia y la acción social".

Más de 130 personas, entre representantes, usuarios y voluntariado de distintas entidades sociales sevillanas, han compartido un día de Feria "pensado especialmente para ellos", en una jornada con menor afluencia "que facilita la comodidad, la accesibilidad y el disfrute pleno del entorno", tal como destaca en un comunicado.

En esta edición han participado la Asociación Ápice Epilepsia Sevilla, la Asociación La Casa de Todos, Proyecto Don Bosco, el Comedor y Economato Social de Triana, la Fundación Prodean, la ONG Cooperación Internacional Sevilla, la Asociación Alameda de los Mayores, la Asociación Cultural de Personas Sordas, Onna Adoratrices, la Asociación de Parkinson de Sevilla, la Asociación DACE Daño Cerebral de Sevilla, así como personas vinculadas al Premio Ateneo de Relato Corto y Poesía para Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo.

El almuerzo ha estado marcado por un ambiente cercano y festivo, en el que voluntarios y voluntarias de la Fundación Cajasol acompañaron a los asistentes durante toda la jornada, "favoreciendo momentos de encuentro, diálogo y celebración compartida en un entorno inclusivo y lleno de simbolismo".

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha compartido mesa y conversación con los asistentes. Durante la jornada, Pulido ha subrayado que la Feria de Sevilla "forma parte de nuestra identidad y debe ser un espacio abierto, acogedor y compartido, donde nadie se sienta fuera", y ha añadido que "desde la Fundación creemos firmemente que la cultura y las tradiciones también son herramientas de integración y de dignidad, y encuentros como este nos recuerdan el verdadero sentido de celebrar juntos".

Asimismo, el presidente ha destacado la labor de las entidades sociales participantes, al afirmar que "su trabajo diario es esencial para construir una sociedad más humana, más solidaria y más cohesionada".

A la cita han acudido también Carolina España, consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, y Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Con este almuerzo solidario, la Fundación Cajasol renueva un año más su compromiso con el tejido social sevillano, apoyando la creación de espacios de convivencia real que refuercen los valores de respeto, cercanía y solidaridad. "Una iniciativa que convierte la Feria en un lugar donde las personas y las sonrisas son, verdaderamente, las protagonistas".