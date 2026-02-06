Publicado 06/02/2026 16:05

Fundación Unicaja anuncia una ayuda de 50.000 euros para los vecinos de Grazalema (Cádiz) desplazados a Ronda

Vecinos de Grazalema en el El Pabellón El Fuerte de Ronda, donde fueron recepcionados el jueves tras abandonar su pueblo por los efectos del temporal.
Vecinos de Grazalema en el El Pabellón El Fuerte de Ronda, donde fueron recepcionados el jueves tras abandonar su pueblo por los efectos del temporal. - AYUNTAMIENTO DE RONDA

CÁDIZ 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha anunciado que va a destinar una aportación extraordinaria de 50.000 euros para apoyar a los 250 vecinos de la localidad gaditana de Grazalema que han tenido que ser desalojados y permanecen realojados en Ronda (Málaga) como consecuencia del fuerte temporal que ha afectado a la zona en los últimos días.

En una nota, la entidad ha explicado que la ayuda se articulará a través del Ayuntamiento de Ronda, que coordina la atención inmediata a los afectados junto con los servicios de emergencia y organizaciones de apoyo local.

De esta manera, los fondos se destinarán a cubrir comida, alojamiento temporal, suministros esenciales y otras necesidades básicas de estos vecinos gaditanos mientras se restablece la normalidad.

Con esta colaboración, Fundación Unicaja ha reafirmado "su compromiso con el bienestar de las personas y su apoyo a situaciones de emergencia en el territorio andaluz". Como ha indicado, mantiene "una línea de apoyo constante" con entidades públicas y sociales para "garantizar una respuesta rápida y eficaz ante crisis que afectan directamente a la ciudadanía".

Desde Fundación Unicaja han asegurado que quieren "estar al lado de los vecinos de Grazalema en un momento especialmente difícil" y que su prioridad es "contribuir a que dispongan de los recursos esenciales mientras se trabaja en la recuperación de sus hogares y entornos".

Cabe recordar que alrededor de 1.600 vecinos de Grazalema tuvieron que ser evacuados en la tarde del jueves 5 de febrero debido a la situación existente en este municipio y por riesgo de derrumbe que pudieran ocasionar daños en calles y viviendas. Todos ellos fueron trasladados hasta el pabellón El Fuerte de Ronda, donde eran recepcionados para posteriormente ser derivados a otras ubicaciones.

Así, aunque la gran mayoría ha optado por alojarse en casas de familias y amigos residentes en municipios de la comarca, unas 250 personas permanecen hospedadas en establecimientos de la localidad rondeña.

