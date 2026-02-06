Fundación Unicaja anuncia una ayuda de 50.000 euros para los vecinos de Grazalema (Cádiz) desplazados a Ronda

Vecinos de Grazalema en el El Pabellón El Fuerte de Ronda, donde fueron recepcionados el jueves tras abandonar su pueblo por los efectos del temporal. - AYUNTAMIENTO DE RONDA

CÁDIZ 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha anunciado que va a destinar una aportación extraordinaria de 50.000 euros para apoyar a los 250 vecinos de la localidad gaditana de Grazalema que han tenido que ser desalojados y permanecen realojados en Ronda (Málaga) como consecuencia del fuerte temporal que ha afectado a la zona en los últimos días.

En una nota, la entidad ha explicado que la ayuda se articulará a través del Ayuntamiento de Ronda, que coordina la atención inmediata a los afectados junto con los servicios de emergencia y organizaciones de apoyo local.

De esta manera, los fondos se destinarán a cubrir comida, alojamiento temporal, suministros esenciales y otras necesidades básicas de estos vecinos gaditanos mientras se restablece la normalidad.

Con esta colaboración, Fundación Unicaja ha reafirmado "su compromiso con el bienestar de las personas y su apoyo a situaciones de emergencia en el territorio andaluz". Como ha indicado, mantiene "una línea de apoyo constante" con entidades públicas y sociales para "garantizar una respuesta rápida y eficaz ante crisis que afectan directamente a la ciudadanía".

Desde Fundación Unicaja han asegurado que quieren "estar al lado de los vecinos de Grazalema en un momento especialmente difícil" y que su prioridad es "contribuir a que dispongan de los recursos esenciales mientras se trabaja en la recuperación de sus hogares y entornos".

Cabe recordar que alrededor de 1.600 vecinos de Grazalema tuvieron que ser evacuados en la tarde del jueves 5 de febrero debido a la situación existente en este municipio y por riesgo de derrumbe que pudieran ocasionar daños en calles y viviendas. Todos ellos fueron trasladados hasta el pabellón El Fuerte de Ronda, donde eran recepcionados para posteriormente ser derivados a otras ubicaciones.

Así, aunque la gran mayoría ha optado por alojarse en casas de familias y amigos residentes en municipios de la comarca, unas 250 personas permanecen hospedadas en establecimientos de la localidad rondeña.