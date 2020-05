Granada instala 20 contenedores para el reciclaje de ropa con el cambio del tiempo

GRANADA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada ha instalado 20 nuevos contenedores para facilitar a los ciudadanos la reutilización y el reciclaje de su ropa usada, especialmente cuando están subiendo las temperaturas y se aproximan las fechas en que muchos hogares hacen "cambios de armario".

Según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa, con los nuevos contenedores, la capital suma ya 200 recipientes para ropa distribuidos por la ciudad. El aumento permitirá potenciar el uso de los mismos e incrementar las cifras anuales de recogida de ropa.

Por ejemplo, los datos de 2019 fueron "todo un éxito de colaboración ciudadana", con más de 512 toneladas recogidas, ha informado la concejal de Medio Ambiente de Granada, Pepa Rubia.

Otra novedad de la presente temporada de cambio de ropa es que desde junio se va a donar todos los meses el contenido de un contenedor de ropa a la organización social Almanjáyar en Familia (ALFA), contribuyendo así con sus labores de ayuda en la zona norte.

En paralelo, se ha puesto en marcha en todos los medios de comunicación local una campaña que, bajo el eslogan 'Me cambio, me pongo, me quito... Reciclo', pretende facilitar a los granadinos la labor del cambio de ropa, tarea que suele desarrollarse en primavera y otoño. De hecho, los meses de mayo y octubre de 2019 fueron los que registraron mayor cantidad de ropa recogida, con 58,3 y 54,1 toneladas, coincidiendo con estos "cambios de armario'.

Hasta el mes de abril de 2020, ya se ha recopilado un total de 118 toneladas de ropa, "lo cual es muy buen resultado si tenemos en cuenta que mayo y junio son los meses fuertes de cambio de ropa", ha precisado la edil.

Pepa Rubia ha explicado a los ciudadanos que pueden consultar de una forma "muy sencilla" la ubicación de los 200 contenedores en la web www.inagra.es. El mapa de localización permite saber dónde están los contenedores de ropa, aceite, pilas, e incluso los pipicanes, más próximos al domicilio con sólo escribir la dirección particular de la consulta.

Los ciudadanos que deseen desprenderse de ropa pueden depositarla a cualquier hora en los contenedores específicos, introduciendo las prendas previamente en bolsas de plástico para evitar su deterioro o ensuciamiento. Se puede depositar en los mismos ropa, zapatos, bolsos, cinturones, guantes, ropa de hogar (cortinas, sábanas) y restos de tela y tejidos.

Los contenedores de ropa son recogidos por el personal de Inagra, quien se encarga también del mantenimiento y limpieza de los mismos, siendo la empresa East West la responsable de gestionar este residuo, según el acuerdo firmado entre ambas sociedades.