Unos 150 pilotos compiten este fin de semana en Valverde (Huelva) en primera prueba del Campeonato de España de Enduro

Presentación de la primera prueba del Campeonato de España de Enduro 2026. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unos 150 pilotos de todo el territorio nacional participan en Valverde del Camino (Huelva) desde este viernes y hasta el domingo en la primera prueba del Campeonato de España de Enduro 2026 puntuable también para el Campeonato de Andalucía.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, organizado por el Motoclub Valverdeño, el municipio andevaleño acoge siete años después una prueba del nacional y vuelve a situar a Valverde del Camino en el calendario del motocross con esta disciplina tan ligada a la historia del pueblo.

El diputado provincial Manolo Cayuela, quien ha presentado esta prueba junto con la alcaldesa de Valverde del Camino, Syra Senra, y el presidente del Motoclub Valverdeño, Ángel Quiñones, ha señalado que "se trata de un gran acontecimiento deportivo para la provincia de Huelva y para Valverde", toda vez que ha añadido que "los mejores pilotos de Enduro se van a dar cita este fin de semana para el disfrute de los muchos aficionados a este deporte que tiene no solo Valverde del Camino, sino toda la provincia".

Además, Cayuela ha agradecido a los técnicos de la Junta de Andalucía y "a la consejera Loles López todas las facilidades que han dado para obtener los permisos necesarios para que se pueda realizar esta prueba", así como al ayuntamiento de Valverde del Camino, a las empresas colaboradoras y, "por supuesto", a los voluntarios y socios del Motoclub Valverdeño, "quienes llevan meses trabajando para que la prueba se desarrolle en perfectas condiciones".

Por su parte, la alcaldesa, Syra Senra, ha destacado el apoyo tanto logístico como económico del Ayuntamiento y ha asegurado que "Valverde viene acogiendo a lo largo de los últimos años diversas pruebas de motocross, aunque la verdadera pasión es el Enduro".

En este sentido, Senra ha alabado también el trabajo del Motoclub Valverdeño, asegurando que es "sinónimo de éxito". Por último, Ángel Quiñones, presidente del Motoclub Valverdeño, ha recordado que la competición arrancará este viernes, a las 20,00 horas, con "un espectacular" supertest nocturno en Cabecito Pelao, que servirá como pistoletazo de salida al campeonato.

Durante el sábado y el domingo, 150 pilotos llegados de toda España recorrerán los montes de Valverde en un rally "especialmente atractivo" que contará con cuatro especiales: el supertest de Cabecito Pelao, el clásico tramo de Ballesteros, la mítica Tres Encinas --considerada la joya de la corona del enduro valverdeño-- y un cross test rápido y "espectacular" también en Cabecito Pelao.