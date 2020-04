Las 160 escuelas infantiles de Huelva piden soluciones para no verse "abocadas al cierre"

HUELVA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las 160 escuelas infantiles de la provincia de Huelva, así como sus mil empleos, el 95 por ciento femenino, esperan una solución que les permita "sobrevivir", tras la situación sobrevenida por la crisis del coronavirus. De hecho, han señalado que muchos centros se verán abocados al cierre si la Junta de Andalucía "no rectifica".

Según han informado en un comunicado desde Escuelas Infantiles Unidas, las profesionales no entienden por qué "no se ejecuta un presupuesto ya aprobado, previsto y no utilizado para el primer ciclo de Educación Infantil; y se lleva a cabo un recorte del 25 por ciento en los ingresos".

Como han recordado, "en los últimos meses la Junta de Andalucía ha promulgado medidas para la universalización y gratuidad de esta etapa educativa, descongeló el precio plaza tras 12 años de ajustes en el sector y que ha puesto a la red de centros de Andalucía en un lugar de referencia en el panorama nacional".

"No se entiende, por tanto, este paso atrás para un cierre escolar que va a ser coyuntural, y para que el ya había un presupuesto aprobado y sin utilizar. Por unas pocas semanas, se puede poner en tela de juicio una red de centros de lo más fortalecida en los últimos años y que es un en la educación de los niños y niños y base para la conciliación laboral y familiar de cientos de miles de hogares en nuestra comunidad", ha comentado Maribel Uncala, presidenta de Escuelas Infantiles Unidas.

La Asociación de Escuelas Infantiles Unidas califica de "intolerable que la Junta de Andalucía reduzca en un 65 por ciento la aportación por alumno a los centros de primer ciclo de Educación Infantil, condicionando ese ingreso a un mantenimiento del empleo con todas las condiciones anteriores".

Como han recordado, "el último decreto aprobado en la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía deja la aportación de la Administración en 180 euros por la atención socioeducativa de cada alumno, cuando actualmente era de 278,88 euros; y estando prevista la subida para el curso 2020-2021 hasta los 320,71 euros".

Así, como quedó patente en las peticiones que se han hecho desde el sector y en la Diputación Permanente celebrada la pasada semana en el Parlamento de Andalucía, con la crisis del coronavirus y el Estado de Alarma se van a ver reducidos "drásticamente los ingresos de los centros de Educación Infantil de la comunidad".

"A pesar de la subida aprobada del precio plaza, al no hacerse vigente hasta septiembre, la situación sigue siendo de enorme complejidad, con muchos centros al borde del cierre, suponiendo esto pérdidas económicas para las empresas, desempleo para las trabajadoras y falta de servicio para las familias que necesiten esta atención socioeducativa", han dicho.